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CES 2019: Dell представила потужні новинки

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Вартість новинок складе від $899 до $1599 - фото 1
Вартість новинок складе від $899 до $1599 / B&H

Компанія Dell представила на виставці CES 2019 оновлену модель свого ультрабука XPS 13 і потужний ноутбук Latitude 7400 у форматі 2 в 1.

Ультрабук XPS 13 від Dell отримав білий корпус із сіро-бронзовою кришкою, клавіатуру з полікарбонатного волокна, дисплей Full HD з роздільною здатністю 4К. Нововведенням є 10-бітний колір стандарту Dolby Vision.

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Базується пристрій на процесорах Core i3-8145U, i5-8265U або i7-8565U. Об'єм оперативної пам'яті складе 4 до 16 ГБ, а SSD від 128 ГБ до 2 ТБ.

CES 2019: Dell представила потужні новинки - фото 300175
CES 2019: Dell представила потужні новинки

Що ж стосується Latitude 7400, то цей ноутбук може розкладатися на 360 градусів і працювати у форматі 14-дюймового планшета. В його основу покладено ті ж процесори Intel восьмого покоління. При цьому об'єм оперативної пам'яті складе до 16 ГБ, а SSD – до 1 ТБ. Роздільна здатність дисплея тільки Full HD. Вартість новинок складе від $899 для ультрабука і від $1599 для Latitude 7400.

Latitude 7400 - фото 300176
Latitude 7400

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Джерело: theinquirer
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