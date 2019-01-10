CES 2019: Dell представила потужні новинки

Компанія Dell представила на виставці CES 2019 оновлену модель свого ультрабука XPS 13 і потужний ноутбук Latitude 7400 у форматі 2 в 1.

Ультрабук XPS 13 від Dell отримав білий корпус із сіро-бронзовою кришкою, клавіатуру з полікарбонатного волокна, дисплей Full HD з роздільною здатністю 4К. Нововведенням є 10-бітний колір стандарту Dolby Vision.

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Базується пристрій на процесорах Core i3-8145U, i5-8265U або i7-8565U. Об'єм оперативної пам'яті складе 4 до 16 ГБ, а SSD від 128 ГБ до 2 ТБ.

CES 2019: Dell представила потужні новинки

Що ж стосується Latitude 7400, то цей ноутбук може розкладатися на 360 градусів і працювати у форматі 14-дюймового планшета. В його основу покладено ті ж процесори Intel восьмого покоління. При цьому об'єм оперативної пам'яті складе до 16 ГБ, а SSD – до 1 ТБ. Роздільна здатність дисплея тільки Full HD. Вартість новинок складе від $899 для ультрабука і від $1599 для Latitude 7400.

Latitude 7400

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