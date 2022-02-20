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3 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
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На думку австралійських психологів, саме у сновидіннях криється вирішення більшості наших проблем. Проте ми часто їх забуваємо і ще частіше не вміємо аналізувати.
Рsychology Тoday пише, що сни часто можуть бути інструментом підвищення самосвідомості. І якби ми могли їх запам'ятовувати та вміли правильно їх трактувати, то часом навіть найшаленіші і абсурдні сни допомогли б нам знайти особисте щастя, уникнути безлічі помилок і навіть розбагатіти.
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3 правила, як запам'ятати сни
#1
Заведіть щоденник сновидінь, де зможете малювати деталі снів. Писання та малювання на папері можуть сприяти кращому запам'ятовуванню.
#2
Найкращий час, щоб згадати деталі свого сну, відразу після того, як ви прокинулися. Тому, перш ніж розплющити очі, прокрутіть у голові усе в подробицях. Важливо згадати різні емоції, і навіть зрозуміти відчуття після пробудження.
#3
Періодично відзначайте найважливіші сни – ті, що запам'яталися як позитивними, так і негативними емоціями. Вони можуть дати важливі ключі до підсвідомості. Також варто відзначати людей, що повторюються, місця або теми у снах, або навпаки зміни.
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