Церковний календар на лютий 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким) на лютий 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на лютий 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 лютого, вівторок​

Прп. Макарія Єгипетського

2 лютого, середа

Прп. й богоносногопрп. Євтимія Великого

3 лютого, четвер

Прп. Максима Сповідника. Св. мч. Неофіта. Свв. мчч. Євгенія, Кандида, Валеріана й Акили

4 лютого, п'ятниця

Св. ап. Тимотея. Св. прпмч. Атанасія Перського

5 лютого, субота

Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського. Св. мч. Агатангела

6 лютого, неділя

Неділя про Закхея. Прп. матері нашої Ксенії Римлянки

7 лютого, понеділок

Тиждень 34-ий по Зісланні Св. Духа. Св.прп. Григорія Богослова, архиєп. Царгородського. Свщмч. Петра Вергуна, пресв.

8 лютого, вівторок

Прп. Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Йоана

9 лютого, середа

Перенесення чесних мощів св.прп. Йоана Золотоустого

10 лютого, четвер

Прп. Єфрема Сирина

11 лютого, п'ятниця

Перенесення мощів св. свщмч. Ігнатія Богоносця

12 лютого, субота

Свв. трьох святителів, великих архиєреїв, Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Св. свщмч. Іполита

13 лютого, неділя

Неділя про Митаря і Фарисея. Свв. чудотв. і безсрібників Кира та Йоана

14 лютого, понеділок

Тиждень загальниці. Передсвяття Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Св. мч. Трифона

15 лютого, вівторок

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

16 лютого, середа

Св. і праведного Симеона Богоприємця та Анни, пророчиці

17 лютого, четвер

Прп. Ісидора Пилусіотського

18 лютого, п'ятниця

Св. мч. Агафії

19 лютого, субота

Прп. Вукола, єп. Смирнського. Св. свщмч. Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним

20 лютого, неділя

Неділя про блудного сина. Прп. Партенія, єп. Лампсакійського

21 лютого, понеділок

Тиждень м'ясопусний. Св. великомч. Теодора Стратилата. Св. прор. Захарії Серповидця

22 лютого, вівторок

Віддання Стрітення. Св. мч. Никифора

23 лютого, середа

Св. мч. Харалампія

24 лютого, четвер

Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського

25 лютого, п'ятниця

Св.прп. Мелетія, архиєп. Антіохійського

26 лютого, субота

Субота заупокійна. Прп. Мартиніана

27 лютого, неділя

Неділя м'ясопусна, про Страшний суд. Прп. Авксентія. Переставлення прп. Константина філософа, у монахах Кирила, учителя слов’янського. Прп. Марона, пустинника, чудотворця

28 лютого, понеділок

Тиждень сиропусний. Св. ап. Онисима

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на лютий 2022 року

1 лютого, вівторок​

Прпп. Макарія Єгипетського і Макарія Александрійського, св. Єфросинії діви

2 лютого, середа

Прп. Євтимія Великого

3 лютого, четвер

Прп. Максима ісп., мчч. Неофіта, Євгенія та ін

4 лютого, п'ятниця

Св. ап. Тимотея, єп. Ефеського, прпмч. Анастазія Перського, св. Вероніки

5 лютого, субота

Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського і св. мч. Агатангела

6 лютого, неділя

Прп. Ксенії (Оксани) Римлянки. Дев'ятниця до Стрітення

7 лютого, понеділок

Св. Григорія Богослова, архієп. Царгородського

8 лютого, вівторок

Прп. Ксенофонта і дружини його Марії, синів Аркадія і Йоана

9 лютого, середа

Перенесення мощей св. Йоана Золотоустого

10 лютого, четвер

Прп. Єфрема Сирійського

11 лютого, п'ятниця

Перенесення мощей свщмч. Ігнатія Богоносця

12 лютого, субота

Трьох святителів: свв. Василія Великого, Йоана Золотоустого, Григорія Богослова

13 лютого, неділя

Свв. мчч. безсреб. Кира і Йоана. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми

14 лютого, понеділок

Неділя Закхея. Предпразденство Стрітення Господнього. Мч. Трифона

15 лютого, вівторок

СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.Благословення свічок-громниць

16 лютого, середа

Прп. Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці

17 лютого, четвер

Прп. Ісидора Пилусіотського, свщмч. Ядора

18 лютого, п'ятниця

Св. мч. Агафії (Сицилійської)

19 лютого, субота

Прп. Вукола, єпископа Смирнського

20 лютого, неділя

Прп. Партенія, єп. Лампсакійського і прп. Луки Елладського

21 лютого, понеділок

Митаря і Фарисея. Св. влкмч. Теодора Стратилата і пророка Захарії Серповидця

22 лютого, вівторок

Віддання Стрітення. Св. мч. Никифора

23 лютого, середа

Св. мч. Харлампія, єп. Магнисії

24 лютого, четвер

Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського

25 лютого, п'ятниця

Св. Мелетія, архієп. Антіохії Великої

26 лютого, субота

Прп. Мартиніяна, свв. Зої і Фотини (Світлани)

27 лютого, неділя

Прп. Авксентія і прп. Кирила, єп. Катанського

28 лютого, понеділок

Неділя Блудного Сина. Св. ап. Онисима, прп. Пафнутія

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