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Церковний календар на листопад 2022 року: православний і греко-католицький
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Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у листопаді 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
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Усі свята і пости в православному календарі на листопад 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 листопада, вівторок
Свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара
- 2 листопада, середа
Вмуч. Артемія
- 3 листопада, четвер
Преп. Іларіона Великого
- 4 листопада, п'ятниця
Св. Аверкія, єп. Єрапольського
- 5 листопада, субота
Ап. Якова, брата Господнього
- 6 листопада, неділя
Мучч. Арети й інших
- 7 листопада, понеділок
Мучч. Маркіяна й Мартирія
- 8 листопада, вівторок
Вмуч. Димитрія Мироточця
- 9 листопада, середа
Муч. Нестора; мучч. Капітоліни й Єротіїди
- 10 листопада, четвер
Мучч. Терентія і Неоніли; муч. Параскеви, що в Іконії
- 11 листопада, п'ятниця
Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського
- 12 листопада, субота
Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його
- 13 листопада, неділя
Апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха
- 14 листопада, понеділок
Безсрібників і чудотв. Косми і Дам'яна
- 15 листопада, вівторок
Мучч. Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора й ін.
- 16 листопада, середа
Мучч. Акепсима, Йосифа й Айтала
- 17 листопада, четвер
Преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея
- 18 листопада, п'ятниця
Мучч. Галактіона й Епістими
- 19 листопада, субота
Іспов. Павла, аєп. Царгород
- 20 листопада, неділя
Преп. Йосафати Гордашевської; 33-х мучч., що в Мелітині
- 21 листопада, понеділок
Собор архистратига Михаїла
- 22 листопада, вівторок
Препп. Матрони і Теоктисти
- 23 листопада, середа
Апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними
- 24 листопада, четвер
Мучч. Мини, Віктора і Вінкентія; преп. Теодора Студ.
- 25 листопада, п'ятниця
Свщмч. Йосафата, аєп. Полоцького
- 26 листопада, субота
Св. Йоана Золотоустого, аєп. Царгород.
- 27 листопада, неділя
Ап. Пилипа
- 28 листопада, понеділок
Початок Різвяного Посту (Пилипівки), Іспов. Гурія, Самона й Авіва
- 29 листопада, вівторок
Ап. і Єванг. Матея
- 30 листопада, середа
Григорія, єп. Неокесарійського
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на листопад 2022 року
- 1 листопада, вівторок
Св. пророка Йоіля. Блаж. Теодора Ромжі. Дев'ятниця за душі померлих
- 2 листопада, середа
Св. влкмч. Артемія
- 3 листопада, четвер
Прп. Іларіона Великого. Свята година
- 4 листопада, п'ятниця
Св. рівноап. Аверкія. Перша П'ятниця
- 5 листопада, субота
Св.ап. Якова. Перша Субота. Заупокійна Субота
- 6 листопада, неділя
21-а НД. Св. мч. Арети
- 7 листопада, понеділок
Свв. мчч. Маркіяна і Мартирія
- 8 листопада, вівторок
Св. влкмч. Димитрія Мироточця
- 9 листопада, середа
Св. мч. Нестора
- 10 листопада, четвер
Св. влкмч. Параскеви П'ятниці
- 11 листопада, п'ятниця
Св. прпмч. Анастасії і прп. Аврамія
- 12 листопада, субота
Свв. мчч. Зиновія і Зиновії. Дев'ятниця до св. Архистратига Михаїла
- 13 листопада, неділя
22-а НД. Свв. апп. Стахія і Амплія, прп. Маври. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми
- 14 листопада, понеділок
Свв. чудотворців і безср. Косми і Дам'яна
- 15 листопада, вівторок
Свв. мчч. Акиндіна і Пігасія
- 16 листопада, середа
Свв. мчч. Акемпсіми, Йосифа. Дев'ятниця до св. Йосафата
- 17 листопада, четвер
Прп. Йоанікія Великого
- 18 листопада, п'ятниця
Свв. мчч. Галактіона і Епістимії
- 19 листопада, субота
Св. Павла архієп., ісповідника
- 20 листопада, неділя
23-я НД. Св. мч. Єрона, прп. і чудотв. Лазаря. Блаженної Йосафати Гордашевської
- 21 листопада, понеділок
Собор Св. Архистратига Михаїла. Відпуст у Мужиловичах
- 22 листопада, вівторок
Свв. мчч. Онисіфора, Порфирія і прп. Матрони
- 23 листопада, середа
Свв. апп. Єраста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра
- 24 листопада, четвер
Свв. мчч. Мини, Віктора, Вінкентія, прп. іспов. Теодора
- 25 листопада, п'ятниця
Св. свщмч. Йосафата, архієп. Полоцького. Дев'ятниця до Введення. Відпуст у семінарії НСМБФ
- 26 листопада, субота
Св. Йоана Золотоустого
- 27 листопада, неділя
24-а НД. Св. ап. Филипа
- 28 листопада, понеділок
Свв. мчч. Гурія, Самона, Авіва. Початок Різдвяного посту (Пилипівка)
- 29 листопада, вівторок
Св. ап. і євангелиста Матея
- 30 листопада, середа
Св. Григорія, чудотворця Неокесарійського
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