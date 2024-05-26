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День ангела у червні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у червні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у червні 2024 року.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті кожної людини. Календар іменин допоможе під час вибору імені дитині. Також ви дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у червні.
Варте уваги: Гороскоп на червень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Усі Дні Ангела у червні вказані за датами новоюліанського календаря, на який перейшла Україна у 2023 році.
Календар імен на червень 2024
|Дата
|Ім'я
|1 червня
|Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра
|2 червня
|Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія
|3 червня
|Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія
|4 червня
|Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа
|5 червня
|Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір
|6 червня
|Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана
|7 червня
|Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія
|8 червня
|Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло
|9 червня
|Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина
|10 червня
|Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна
|11 червня
|Варфоломій, Єфрем, Марія
|12 червня
|Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія
|13 червня
|Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна
|14 червня
|Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій
|15 червня
|Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір
|16 червня
|Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро
|17 червня
|Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея
|18 червня
|Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій
|19 червня
|Іван, Ян, Марія
|20 червня
|Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма
|21 червня
|Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса
|22 червня
|Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана
|23 червня
|Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір
|24 червня
|Антон, Іван, Микита, Яків, Ян
|25 червня
|Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія
|26 червня
|Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян
|27 червня
|Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна
|28 червня
|Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян
|29 червня
|Павло, Петро
|30 червня
|Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян
Картинки з Днем ангела
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