День ангела у червні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця

Дізнайтеся, у кого День ангела у червні / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у червні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у червні 2024 року.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті кожної людини. Календар іменин допоможе під час вибору імені дитині. Також ви дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у червні.

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Усі Дні Ангела у червні вказані за датами новоюліанського календаря, на який перейшла Україна у 2023 році.

Календар імен на червень 2024

Дата Ім'я 1 червня Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра 2 червня Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія 3 червня Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія 4 червня Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа 5 червня Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір 6 червня Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана 7 червня Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія 8 червня Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло 9 червня Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина 10 червня Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна 11 червня Варфоломій, Єфрем, Марія 12 червня Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія 13 червня Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна 14 червня Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій 15 червня Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір 16 червня Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро 17 червня Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея 18 червня Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій 19 червня Іван, Ян, Марія 20 червня Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма 21 червня Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса 22 червня Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана 23 червня Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір 24 червня Антон, Іван, Микита, Яків, Ян 25 червня Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія 26 червня Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян 27 червня Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна 28 червня Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян 29 червня Павло, Петро 30 червня Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян

Картинки з Днем ангела

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