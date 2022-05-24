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Церковний календар на червень 2022 року: православний і греко-католицький
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Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у червні 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
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Усі свята і пости в православному календарі на червень 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 червня, середа
Віддання Пасхи. Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського, і тих, що з ним
- 2 червня, четвер
Вознесення Господнє. Св. мч. Талалея
- 3 червня, п'ятниця
Свв. великих царів і рівноапостольних Константина й Олени
- 4 червня, субота
Св. мч. Василіска
- 5 червня, неділя
Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I Вселенського Собору. Прп. й ісп. Михаїла, єп. Синадського. Прп. Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Св. Спаса
- 6 червня, понеділок
Тиждень 7-ий після Пасхи. Прп. Симеона, що на Дивній горі. Прп. Никити стовпника, переяславського чудотворця
- 7 червня, вівторок
Третє віднайдення чесної голови св. і славного прор., предтечі і хрестителя Господнього Йоана
- 8 червня, середа
Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох
- 9 червня, четвер
Св. свщмч. Терапонта
- 10 червня, п'ятниця
Віддання Вознесення. Прп. Никити, єп. Халкедонського
- 11 червня, субота
Субота заупокійна. Св. прпмч. Теодосії, діви
- 12 червня, неділя
Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця. Прп. Ісаакія, ігум. обителі Далматської
- 13 червня, понеділок
Понеділок Святого Духа. Тиждень загальниці. Св. ап. Єрмія. Св. мч. Єрмея
- 14 червня, вівторок
Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним
- 15 червня, серед
Св. Никифора, ісп.
- 16 червня, четвер
Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним
- 17 червня, п'ятниця
Св. Митрофана, патріарха Царгородського
- 18 червня, субота
Віддання П'ятдесятниці. Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч. Косми, пресв. вірменського
- 19 червня, неділя
Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. Прп. Висаріона, чудотворця. Прп. Іларіона Нового, ігум. Далматської обителі, ісп.
- 20 червня, понеділок
Тиждень 2-ий по Зісланні Святого Духа. Початок Петрового посту. Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського
- 21 червня, вівторок
Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Стратилата
- 22 червня, середа
Св. Кирила, архиєп. Олександрійського
- 23 червня, четвер
Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського
- 24 червня, п'ятниця
Свв. апп. Вартоломея й Варнави
- 25 червня, субота
Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського
- 26 червня, неділя
Неділя 2-га по Зісланні Святого Духа. Св. мч. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії Кипрської. Свщмч. Андрія Іщака, пресв. Свщмч. Миколи Конрада, пресв. Мученика Володимира Прийми, співця
- 27 червня, понеділок
Св. прор. Єлисея. Св. Методія, патріарха Царгородського. Свщмч. Миколая Чарнецького і тих, що з ним
- 28 червня, вівторок
Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресв. Стридонського
- 29 червня, середа
Св. і чудотворця. Тихона Аматунтського. Прпмч. Якима Сеньківського
- 30 червня, четвер
Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп. Іпатія, ігум. Руфеніянського. Свщмч. Василія Величковського
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на червень 2022 року
- 1 червня, середа
-
Св. свщмч. Патрикія, єп. Прусського
- 2 червня, четвер
-
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Свв. мчч. Талалея, Олександра і Астерія. Свята година. Відпуст у Янові
- 3 червня, п'ятниця
-
Свв. рівноапостольних царя Константина і матері його цариці Єлени. Перша П'ятниця. Дев'ятниця до Зіслання Святого Духа
- 4 червня, субота
-
Св. мч. Василіска, прп. Ріти. Перша Субота
- 5 червня, неділя
-
Неділя Святих Отців І Вселенського Собору в Нікеї. Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського, прп. Єфросинії Полоцької
- 6 червня, понеділок
-
Прп. Симеона Дивногорця, стовпника
- 7 червня, вівторок
-
Третє віднайдення Голови св. славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана
- 8 червня, середа
-
Св. ап. Карпа
- 9 червня, четвер
-
Св. свщмч. Терапонта, єп. Сардійського
- 10 червня, п'ятниця
-
Віддання Вознесіння. Прп. Микити, єпископа Халкедонського
- 11 червня, субота
-
Св. прпмч. Теодозії, діви. Заупокійна субота
- 12 червня, неділя
-
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА (П'ятдесятниця). Прп. Ісаакія Далматського
- 13 червня, понеділок
-
Пресвятої Тройці. Св. ап. Єрмія, св. мч. Єрмея, св. Антонія з Падуї. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми
- 14 червня, вівторок
-
Св. мч. Юстина Філософа і другого мч. Юстина. Дев'ятниця до Пресвятої Євхаристії
- 15 червня, серед
-
Св. Никифора, патріярха Царгородського
- 16 червня, четвер
-
Св. мч. Лукіліяна
- 17 червня, п'ятниця
-
Св. Митрофана, патріярха Константинограда, ісповідника
- 18 червня, субота
-
Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського
- 19 червня, неділя
-
1-а НД по Зісланні Св. Духа. Всіх святих. Прп. Віссаріона чудотворця і прп. Іларіона Нового
- 20 червня, понеділок
-
Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського. Початок Петрового посту
- 21 червня, вівторок
-
Св. влкмч. Теодора Стратилата
- 22 червня, середа
-
Св. Кирила, архієп. Александрійського. Дев'ятниця до Серця Христового
- 23 червня, четвер
-
Пресвятої Євхаристії (Божого Тіла). Урочиста Євхаристійна процесія до 4-х престолів. Св. свщмч. Тимотея, єп. Прусського. Відпуст у Рясному-2
- 24 червня, п'ятниця
-
Свв. апп. мчч. Вартоломея і Варнави
- 25 червня, субота
-
Прп. Онуфрія Великого і прп. Петра Атонського
- 26 червня, неділя
-
2-а НД. Св. мч. Акилини і св. Трифілія, єп. Левкусії Кипрської
- 27 червня, понеділок
-
Св. пророка Єлисея, св. Методія, патріярха Константинограда. Бл. Миколая Чарнецького і 24 співмучеників. Бл. Омеляна Ковча. Відпуст у Мостиськах (на неділю)
- 28 червня, вівторок
-
Св. пророка Амоса і прп. Єроніма Стридонського
- 29 червня, середа
-
Св. Тихона, єп. Аматунського, чудотворця
- 30 червня, четвер
-
Віддання Пресвятої Євхаристії. Свв. мчч. Мануїла, Савела, Ізмаїла. Свята година
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