Церковний календар на червень 2021 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним, або греко-католицьким) на червень 2021 року по днях.

Церковний календар для православних та католиків на червень 2021 року допоможе дізнатися на які дні припадають великі релігійні свята, коли варто поститися та інше.

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Православний церковний календар:

1 червня

У цей день відзначають свято Священномученика Патрикія, єпископа Пруського та іже з ним, Преподобного Корнілія Комельського, Благовірного князя Іоанна (Ігнатія) Угличського.

2 червня

2 червня за православним календарем відзначають день Мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, Мученика Аскалона.

Оскільки 2 червня випадає на середу, у цей день варто поститися.

3 червня

У четвер ми відзначаємо свято Святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його Єлени.

4 червня

4 червня – це день Мученика Василіска, Мученика Іоанна-Володимира. Саме сьогодні відзначається пам’ять II Вселенського собору та князя Сербського, а також Ікони Божої Матері «Розчулення».

Оскільки 4 червня припадає на п’ятницю у цей день варто дотримуватись посту.

5 червня

У цей день відзначають такі події: Преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського.

6 червня

У цей день відзначають такі свята: Преподобного Сімеона, стовпника на Дивній горі, Преподобного Микити, стовпника Переяславського, а також Мучеників Мелетія Стратілата, Стефана, Іоанна, Серапіона, єгиптянина, Калліника, волхва, Феодора і Фавста і з ними 1218 воїнів с жонами та дітьми.

7 червня

В цей день святкують Третє знайдення глави Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, а також Священномученика Ферапонта, єпископа Кипрського.

8 червня

8 червня відзначають день Апостолів від сімдесяти Карпа та Алфея, Мученика Георгія Нового, Знайдення мощей преподобного Макарія Калязинського, Мучеників Аверкія і Єлени, Преподобного Іоанна Психаїта, сповідника та Новомученика Олександра Солунського.

9 червня

9 червня знаменується днем Священномученика Ферапонта, єпископа Сардийського, Знайденням мощей преподобного Нила Столбенського. Також цей день Преподобного Ферапонта Можайського.

Оскільки 9 червня припадає на середу, в цей день зазвичай варто поститися.

10 червня

Червоний день в календарі. Сьогодні, 10 червня ми відзначаємо день Вознесіння Господнього.

А також Преподобного Микити, єпископа Халкидонського.

11 червня

В цей день відбувається Пам’ять I Вселенського собору, Преподобномучениці Феодосии, діви, Блаженного Іоанна, Христа ради юродивого, Устянського, день Ікони Божої Матері «Споручниця грішних».

Оскільки 11 червня - це п’ятниця, варто дотримуватись посту.

12 червня

Сьогодні день Преподобного Ісакія, сповідника, ігумена оселі Далматської.

13 червня

13 червня відзначають день Апостола від сімдесяти Єрма, Мученика Єремія, Мученика Філософа, Новосвященномучеників Єрофея і Серафима Нікольських.

14 червня

Це день Мучеників Іустина Філософа і другого Іустина і з ними Харитона, Харити, Євелкіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького, Преподобного Агапіта Печерського.

15 червня

Сьогодні день: Святого Нікіфора, сповідника, Великомученика Іоанна Нового, Сочавського, Преподобного Варлаама Хутинського, Києво-Братської.

16 червня

Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви, Священномучеників Лукіана, єпископа, та іже з ним, Преподобного Афанасія, чудотворця Сицилійського.

Оскільки 16 червня - це середа, сьогодні варто поститися.

17 червня

17 червня такі події: Святого Митрофана, патріарха Константинопольського, Преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, Преподобного Мефодія, ігумена Пешношського.

18 червня

18 червня такі події: Священномученика Дорофея, єпископа Тирського, Блаженного Ігоря (великого князя Чернігівського), Блаженного Костянтина, митрополита Київського, Благовірного князя Феодора Ярославича, Преподобних Вассіана та Іони Пертоминських, Мучеників Маркіяна та іже з ним, Преподобного Феодора, Преподобного Анувія та день Ігоревської ікони Божої Матері.

Оскільки 18 червня - це п’ятниця, сьогодні варто поститися.

19 червня

Троїцька батьківська субота

Цей день знаменується такими подіями: Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, Преподобного Ілларіона Нового, Святого Іони, єпископа Великопермського, Преподобного Паісія Угличського, Преподобного Іони Климецького, Преподобномучениць дів Архелаї, Фекли, Сосани, та день Піменовської ікони Божої Матері.

20 червня

Червоний день в календарі. Сьогодні відзначають свято Трійці.

А також Мученика Феодора Анкирського, Мучеників Клавдія, Кирина і Антоніна, Мучеників Сисинія і Кіріака, дияконів, Смарагда та інших, Мучениць Калерії (Валерії), Кириакії і Марії в Кесарії Палестинської.

21 червня

Червоний день в календарі. Сьогодні свято День Святого Духа.

А також Великомученика Феодора Стратилата, Преподобного Єфрема, патріарха Антиохійського, Преподобного Зосими Фінікійського.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

22 червня

Сьогодні день Святого Кирила, архієпископа Олександрійського, Преподобного Кирила, ігумена Білоєзерського, день Коломенської ікони Божої Матері.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

23 червня

Сьогодні день Священномученика Тимофія, Мучеників Олександра та Антоніни, Святого Іоанна, митрополита Тобольського.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

24 червня

У цей день відзначається свято Апостолів Варфоломея і Варнави.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

25 червня

Сьогодні відзначають: Преподобного Онуфрія Великого, Преподобного Петра Афонського, Благовірного великої княгині Анни Кашинської, Преподобного Арсенія Конєвського, Преподобного Онуфрія, Преподобних Вассіана та Іони Пертоминських, Преподобних Онуфрія та Авксентія, Преподобного Стефана, Преподобних Іоанна, Андрія, Іраклеомона і Феофіла.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

26 червня

26 червня - це день Мучениці Акиліни, Святого Трифіллія, єпископа Левкусії Кипрської, Мучениці Антоніни, Преподобної Анни та сина її Іоанна.

Загальниця або період церковного року, на який Церква звільнює вірних від одноденного посту середи й п'ятниці.

27 червня

В цей день відзначають свято Пророка Єлісея, Святого Мефодія, ігумена, Благовірного князя Мстислава, Преподобного Єлісея Сумського. А також 27 червня відбуваються Заговини на Петрів піст або останній день перед кожним із чотирьох довготривалих постів, у цьому випадку Петрового поста.

28 червня

Сьогодні відзначають Пророка Амоса, Святого Іони, митрополита Московського, Преподобних Григорія і Кассіана Авнежських, Блаженного Ієроніма, Блаженного Августина.

28 червня розпочинається Петрів піст і триває до 12 липня на свято Петра та Павла. Він не вважається суворим. У цей піст дозволено їсти рибу, окрім середи та п’ятниці, а у суботу та неділю навіть пити вино. Заборонено вживати м’ясну та молочну продукцію.

29 червня

Сьогодні відзначають Святого Тихона, єпископа Амафунтського, Преподобного Тихона Мединського, Калужського, Преподобного Тихона Луховського, Костромського чудотворця, Преподобного Мойсея Оптинського, Священномученика Тигрія, пресвітера, і Мученика Євфтропія, читця.

Триває Петрів піст.

30 червня

30 червня день Мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Триває Петрів піст.

Католицький церковний календар на червень 2021 року:

1 червня

День Святого свщмч. Патрикія, єп. Прусського. Дев'ятниця до Вознесіння Господнього.

2 червня

Свв. мчч. Талалея, Олександра і Астерія.

3 червня

Свв. рівноапостольних царя Константина і матері його цариці Єлени. ﻿Свята година.

4 червня

Св. мч. Василіска, прп. Ріти. Перша П'ятниця.

5 червня

Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського, прп. Єфросинії Полоцької. Перша Субота.

6 червня

Неділя Сліпородженого. Прп. Симеона Дивногорця, стовпника.

7 червня

Третє віднайдення Голови св. славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

8 червня

Св. апостола Карпа.

9 червня

Св. свщмч. Терапонта, єп. Сардійського.

10 червня

Червоний день в календарі.

Свято Вознесіння Господнього. Прп. Микити, єпископа Халкедонського. Відпуст у Янові.

11 червня

Св. прпмч. Теодозії, діви. Дев'ятниця до Зіслання Святого Духа.

12 червня

Прп. Ісаакія Далматського.

13 червня

Неділя Святих Отців І Вселенського Собору в Нікеї. Св. ап. Єрмія, св. мч. Єрмея, св. Антонія з Падуї. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми.

14 червня

Св. мч. Юстина Філософа і другого мч. Юстина

15 червня

Св. Никифора, патріярха Царгород­ського.

16 червня

Св. мч. Лукіліяна.

17 червня

Св. Митрофана, патріярха Константинограда, ісповідника.

18 червня

Віддання Вознесіння. Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського.

19 червня

Прп. Віссаріона чудотворця і прп. Іларіона Нового. Заупокійна субота.

20 червня

Червоний день в календарі.

Свято Трійці або Зіслання Святого Духа (П’ятдесятниця). Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.

21 червня

Пресвятої Тройці. Св. влкмч. Теодора Стратилата.

22 червня

Св. Кирила, архієп. Александрійського. Дев'ятниця до Пресвятої Євхаристії.

23 червня

Св. свщмч. Тимотея, єп. Прусського.

24 червня

Свв. апп. мч. Вартоломея і Варнави.

25 червня

Прп. Онуфрія Великого і прп. Петра Атонського.

26 червня

Св. мч. Акилини і св. Трифілія, єп. Левкусії Кипрської.

27 червня

1-а НД по Зісланні Св. Духа. Всіх святих. Св. пророка Єлисея, св. Методія, патріарха Константинограда. Бл. Миколая Чарнецького і 24 співмучеників. Бл. Омеляна Ковча. Відпуст у Мостиськах.

28 червня

Св. пророка Амоса і прп. Єроніма Стридонського. Початок Петрового посту.

29 червня

Св. Тихона, єп. Аматунського, чудотворця.

30 червня

Свв. мчч. Мануїла, Савела, Ізмаїла. Дев'ятниця до Серця Христового.

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