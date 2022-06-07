Центр Чернівців буде пішохідним – перелік вулиць, які перекриють

У Чернівцях виділили вулиці, які перекриють вже з 11 червня. Відомо, що рух центром міста будуть перекривати у святкові дні та вихідні. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У Чернівцях центр міста стане пішохідним, таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 7 червня. Така пішохідна зона буде функціонувати протягом 2 місяців, як експеримент, а потім рішення переглянуть ще раз.

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До слова, машинам мешканців та комунальникам проїзд дозволений.

Перелік центральних вулиць у Чернівцях, які перекриватимуть на вихідні:

вул. І. Франка

частина вул. А.Міцкевича

вулиця С.Бандери

вулиця Банкова

вулиця М.Емінеску

частина площі Театральної (окрім ділянки від вул. І.Котляревського до вул. Е.Штейнбарга)

частина вул. М.Заньковецької (ділянка від вул. Університетської до вул. Л.Бетховена)

частина площі Філармонії разом із частиною вул. Максима Горького (ділянка в межах площі Філармонії)

Щодо громадського транспорту, то він курсуватиме без змін.

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