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Центр Чернівців буде пішохідним – перелік вулиць, які перекриють

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Центр Чернівців буде пішохідним – перелік вулиць, які перекриють - фото 1

У Чернівцях виділили вулиці, які перекриють вже з 11 червня. Відомо, що рух центром міста будуть перекривати у святкові дні та вихідні. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У Чернівцях центр міста стане пішохідним, таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 7 червня. Така пішохідна зона буде функціонувати протягом 2 місяців, як експеримент, а потім рішення переглянуть ще раз.

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До слова, машинам мешканців та комунальникам проїзд дозволений.

Перелік центральних вулиць у Чернівцях, які перекриватимуть на вихідні:

  • вул. І. Франка
  • частина вул. А.Міцкевича
  • вулиця С.Бандери
  • вулиця Банкова
  • вулиця М.Емінеску
  • частина площі Театральної (окрім ділянки від вул. І.Котляревського до вул. Е.Штейнбарга)
  • частина вул. М.Заньковецької (ділянка від вул. Університетської до вул. Л.Бетховена)
  • частина площі Філармонії разом із частиною вул. Максима Горького (ділянка в межах площі Філармонії)
Центр Чернівців буде пішохідним – перелік вулиць, які перекриють - фото 507043

Щодо громадського транспорту, то він курсуватиме без змін.

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