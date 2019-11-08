Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Цей затонулий корабель знайшли на рекордній глибині

  • 17
Затонуле судно - фото 1
Затонуле судно / smithsonianmag

Морські археологи повідомили про знайдений в Філіппінському морі корабель, що затонув. Судно лежить на глибині 6218 метрів, і це рекордна глибина, на якій коли-небудь виявляли наслідки аварії корабля!

Пошукові роботи проводили на судні "Петрел". Дослідники припускають, що виявили американський есмінець "Джонстон" (U.S.S. Johnston DD-557), потоплений японцями 25 жовтня 1944 року під час битви біля острова Самар.

І ще: Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга

Однак повної впевненості в цьому немає, оскільки уламки у дуже поганому стані. Досі не було виявлено однозначних ідентифікаторів, наприклад, гравіювання з назвою і номером судна на обладнанні.

Точно відомо лише те, що виявлений есмінець відносять до типу "Флетчер". До цього ж типу відносять й інший американський есмінець "Хоель" (U.S.S. Hoel DD-533), також втрачений в ході битви біля острова Самар. Втім, експерти схиляються до того, що це все-таки "Джонстон", виходячи з місця розташування і забарвлення судна. З 327 членів екіпажу "Джонстона" 186 загинули.

Цей затонулий корабель знайшли на рекордній глибині - фото 366947

Читайте також: На Землі знайшли місце, де абсолютно немає життя

Джерело: smithsonianmag
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
  • 06 листопада, 17:21
  • 2508
Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
  • 03 листопада, 16:50
  • 163
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1870955
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл