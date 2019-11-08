Цей затонулий корабель знайшли на рекордній глибині

Морські археологи повідомили про знайдений в Філіппінському морі корабель, що затонув. Судно лежить на глибині 6218 метрів, і це рекордна глибина, на якій коли-небудь виявляли наслідки аварії корабля!

Пошукові роботи проводили на судні "Петрел". Дослідники припускають, що виявили американський есмінець "Джонстон" (U.S.S. Johnston DD-557), потоплений японцями 25 жовтня 1944 року під час битви біля острова Самар.

І ще: Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга

Однак повної впевненості в цьому немає, оскільки уламки у дуже поганому стані. Досі не було виявлено однозначних ідентифікаторів, наприклад, гравіювання з назвою і номером судна на обладнанні.

Точно відомо лише те, що виявлений есмінець відносять до типу "Флетчер". До цього ж типу відносять й інший американський есмінець "Хоель" (U.S.S. Hoel DD-533), також втрачений в ході битви біля острова Самар. Втім, експерти схиляються до того, що це все-таки "Джонстон", виходячи з місця розташування і забарвлення судна. З 327 членів екіпажу "Джонстона" 186 загинули.

Читайте також: На Землі знайшли місце, де абсолютно немає життя