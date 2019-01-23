Цей засіб допоможе швидко відростити довге волосся

Реп'яхову олію можна з успіхом використовувати для догляду за шкіряним і волосяним покровом тіла, підвищуючи захисні властивості шкіри і омолоджуючи її.

Реп'яхова олія з червоним перцем – маска для волосся. Особливо корисна маска для волосся з реп'яховою олією при випаданні волосся, для боротьби з лупою, для відновлення структури і зміцнення волосся. Візьміть по 1 ст. ложці реп'яхової олії і спиртової настоянки червоного перцю. Додайте в суміш яєчний жовток і перемішайте до однорідної консистенції. Нанесіть маску з реп'яхової олії з червоним перцем на чисте волосся, злегка втираючи в шкіру біля коріння, і залиште на годину. Потім змийте теплою водою.

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Реп'яхова олія для брів. Регулярне використання реп'яхової олії для брів усуває свербіння і лущення, робить їх більш пружними і блискучими, запобігає випаданню волосків, зміцнює волосинки брів, а також стимулює зростання нових волосків.

Реп'яхова олія для вій. З таким самим успіхом реп'яхову олію застосовується для зростання і зміцнення вій. Цей засіб покращує процеси обміну речовин в прикореневих тканинах і зміцнює гнізда, в яких ростуть волосяні цибулинки, що скорочує кількість вій, які випали, а також запобігає ламкість самих вій. Крім того, реп'яхова олія має антибактеріальну властивість.

Цей засіб допоможе швидко відростити довге волосся

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