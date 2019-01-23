Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Цей засіб допоможе швидко відростити довге волосся

  • 106
Рецепт маски з реп'яхової олії - фото 1
Рецепт маски з реп'яхової олії / wlooks

Реп'яхову олію можна з успіхом використовувати для догляду за шкіряним і волосяним покровом тіла, підвищуючи захисні властивості шкіри і омолоджуючи її.

Реп'яхова олія з червоним перцем – маска для волосся. Особливо корисна маска для волосся з реп'яховою олією при випаданні волосся, для боротьби з лупою, для відновлення структури і зміцнення волосся. Візьміть по 1 ст. ложці реп'яхової олії і спиртової настоянки червоного перцю. Додайте в суміш яєчний жовток і перемішайте до однорідної консистенції. Нанесіть маску з реп'яхової олії з червоним перцем на чисте волосся, злегка втираючи в шкіру біля коріння, і залиште на годину. Потім змийте теплою водою.

І ще: Вчені розповіли, як зберегти ясний розум

Реп'яхова олія для брів. Регулярне використання реп'яхової олії для брів усуває свербіння і лущення, робить їх більш пружними і блискучими, запобігає випаданню волосків, зміцнює волосинки брів, а також стимулює зростання нових волосків.

Реп'яхова олія для вій. З таким самим успіхом реп'яхову олію застосовується для зростання і зміцнення вій. Цей засіб покращує процеси обміну речовин в прикореневих тканинах і зміцнює гнізда, в яких ростуть волосяні цибулинки, що скорочує кількість вій, які випали, а також запобігає ламкість самих вій. Крім того, реп'яхова олія має антибактеріальну властивість.

Цей засіб допоможе швидко відростити довге волосся - фото 303228
Цей засіб допоможе швидко відростити довге волосся

Читайте також: Яка поза для сну може спровокувати біль у спині

Джерело: wlooks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 389
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162050
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Краса