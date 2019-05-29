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Цей YouTube канал вперше набрав 100 мільйонів глядачів: ви точно не підписані

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Індуси обійшли найпопулярнішого блогера - фото 1
Індуси обійшли найпопулярнішого блогера / 1ZOOM

Вперше в історії YouTube канал зібрав 100 мільйонів людей! Рекордсменом став YouTube-канал T-Series. Що на ньому публікують?

На каналі публікують індійські музичні кліпи і трейлери до фільмів.

І ще: Першому відео на YouTube виповнилося 14 років

Працівники каналу в останні кілька років активно працювали над тим, щоб заробити звання топ-каналу YouTube. Раніше в березні 2019 року індуси обійшли найпопулярнішого блогера, шведа Фелікса К'єльберга, що веде мовлення під псевдо PewDiePie. Тоді обидва канали перетнули позначку в 90 млн глядачів. Різниця в часі склала всього кілька годин.


Навесні PewDiePie, який програв, визнав свою поразку, записавши "вітальне" відео для T-Series. Наразі блогеру залишилося зібрати трохи більше як 3,8 мільйона людей, щоб наздогнати індійський канал.

Читайте також: Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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