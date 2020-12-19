Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Цей святковий смаколик здатен загоювати рани

  • 1
Желе - фото 1
Желе / 1000.menu

Користь желатину очевидна, перш за все, тому, що в його складі міститься велика кількість амінокислоти під назвою гліцин.

Перше, що ми робимо, коли порізалися, прикладаємо бактеріологічний пластир для запобігання зараження. Учені пішли далі, вони вирішили на основі желатину створити розумний пластир з натуральних компонентів.

Це цікаво: Як різні аромати впливають на наш організм

Матеріал складається з желатину і целюлози, які за допомогою тривимірного принтера наносять на тканину у вигляді гідрогелю. Такий гель, на думку фахівців, має вирішувати кілька поставлених завдань: сприяти загоєнню ран, боротися зі стійкими до антибіотиків бактеріями, а також сигналізувати про необхідність своєчасної заміни пластиру.

Гель можна наносити на медичні пластирі та пов'язки за допомогою 3D-друку. Гідрогель створений на основі желатину і целюлози. Як показують дослідження, завдяки використанню таких компонентів з'являється можливість створити шар, який поглинає іони заліза і позбавляє бактерії підживлення, при цьому захищає рану і формує сприятливе середовище для природного загоєння.

Желатин - фото 439917
Желатин

І ще: Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля

Джерело: rt
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 243
На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися
  • 14 грудня, 21:50
  • 360
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2718651
Загрузка...
Новини