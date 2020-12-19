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Цей святковий смаколик здатен загоювати рани
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Користь желатину очевидна, перш за все, тому, що в його складі міститься велика кількість амінокислоти під назвою гліцин.
Перше, що ми робимо, коли порізалися, прикладаємо бактеріологічний пластир для запобігання зараження. Учені пішли далі, вони вирішили на основі желатину створити розумний пластир з натуральних компонентів.
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Матеріал складається з желатину і целюлози, які за допомогою тривимірного принтера наносять на тканину у вигляді гідрогелю. Такий гель, на думку фахівців, має вирішувати кілька поставлених завдань: сприяти загоєнню ран, боротися зі стійкими до антибіотиків бактеріями, а також сигналізувати про необхідність своєчасної заміни пластиру.
Гель можна наносити на медичні пластирі та пов'язки за допомогою 3D-друку. Гідрогель створений на основі желатину і целюлози. Як показують дослідження, завдяки використанню таких компонентів з'являється можливість створити шар, який поглинає іони заліза і позбавляє бактерії підживлення, при цьому захищає рану і формує сприятливе середовище для природного загоєння.
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