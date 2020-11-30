Чому люди насправді постійно відволікаються на смартфони

Вчені пояснили, чому деякі люди постійно відволікаються на смартфони. Парадоксально, але справа не в повідомленнях.

Дослідження, проведене фахівцями з Лондонської школи економіки і політичних наук (LSE), показало, що звукові сигнали практично не збільшують частоту наших взаємодій зі смартфоном. У 89% випадків людина сама тягнеться до пристрою, і тільки в 11% випадків бажання взяти в руки смартфон виникає у відповідь на поданий телефоном сигнал.

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В ході експерименту вчені проаналізували частоту використання смартфонів 37 добровольцями, середній вік яких становив 25 років. В цілому було зареєстровано 1130 взаємодій. Найчастіше учасники дослідження користувалися такими додатками, як WhatsApp (22%), Instagram (16%), Facebook (13%), а також електронною поштою (6%). Лише в 1% випадків взаємодії припадали на здійснення дзвінків.

На думку фахівців, прагнення взяти в руки смартфон зазвичай викликано бажанням користувача. "Схоже, що це відбувається майже автоматично, точно так само, як колись курець закурює сигарету", – йдеться в дослідженні.

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