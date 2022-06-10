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ВІА "Байрактар" випустили новий хіт "Рука нога" про ситуацію з бензином
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ВІА "Байрактар" переспівали пісню Кріса Айзека "Wicked Game" й розповіли, як справи в автомобільному світі з пальним. Слухайте новий хіт!
На Ютуб-каналі "Крінж TV" відбулася прем'єра нової пісні від ВІА "Байрактар".
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Вони вже є авторами таких хітів, як "Без руки, без ноги", "Ссоссе" та "Діарея". Хлопці з ВІА "Байрактар" переспівують відомі пісні, але вкладають у них актуальні проблеми. Завжди дотепно та весело!
Слухайте пісню ВІА "БАЙРАКТАР" – РУКА НОГА:
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