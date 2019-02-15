Спортсмени шоковані: чому не варто зловживати курячим м'ясом

Навіть курка, індичка та стейк із пісного м'яса можуть спровокувати розвиток жирової хвороби печінки. Як виявилося, ті, хто сидить на білковій дієті з м'яса на 54% частіше стикаються зі смертельно небезпечним жировим гепатозом.

Вживання великої кількості м'яса становить загрозу для печінки незалежно від того, що це за м'ясо. Дослідники з Нідерландів з'ясували, що навіть якщо в раціоні людини багато курки, індички і стейків з пісного м'яса, тобто немає прожилок жиру, то їй все одно загрожує жирова хвороба печінки.

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Під час дослідження було встановлено, що надходження більшості білків до організму завдяки дієті з тваринних продуктів, на 54% збільшує ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, в порівнянні з людьми, які дотримуються більш рослинної дієти.

Експерти сподіваються, що це дослідження спонукає більшу кількість людей спробувати перейти на середземноморську дієту, яка багата рибою, цільнозерновими продуктами й овочами.

Нагадаємо, що неалкогольна жирова хвороба печінки – це загальний термін для різних розладів цього органу, що викликаються скупченнями в печінці жиру, який неабияк загрожує життю людини. Причому ці скупчення виникають не через зловживання алкогольними напоями.

Навіть курячою грудинкою не варто зловживати / Delish

У здоровій печінці взагалі не повинно бути жиру, або його кількість мінімальна. Трохи більші обсяги жиру в печінці свідчать про початок жирового гепатозу. Жирова хвороба печінки частіше спостерігається у людей із зайвою вагою або ожирінням. На початкових стадіях вона не небезпечна, але в міру розвитку може спровокувати рубцювання печінки або цироз.

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