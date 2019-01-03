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Цей солодкий смаколик допоможе вилікувати кашель

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Деякі ласощі корисні під час вірусних захворювань - фото 1
Деякі ласощі корисні під час вірусних захворювань / OZ.by

Названа ще одна корисна властивість гіркого шоколаду.

Мало хто знає, але темний шоколад корисний під час кашлю.

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Якими конкретними цінними властивостями володіє цей продукт, розповіли дієтологи. Гіркий шоколад – це справжнісінький суперфуд. У його складі міститься величезна кількість корисних речовин, які зміцнюють імунітет, активують роботу мозку і знімають симптоми хронічної втоми.

Захворіли? Не поспішайте відмовлятися абсолютно від усіх солодощів. Ви здивуєтеся, але деякі ласощі корисні під час вірусних захворювань. До таких чудо-солодощів відносять і гіркий шоколад. Як він працює? У гіркому шоколаді міститься теобромін. Ця речовина знижує активність блукаючого нерва: області головного мозку, яка відповідає за напади кашлю. Дослідження показали, що шоколад навіть ефективніший, ніж речовини, в яких міститься кодеїн.

Цей солодкий смаколик допоможе вилікувати кашель - фото 298942
Цей солодкий смаколик допоможе вилікувати кашель

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Джерело: medikforum
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