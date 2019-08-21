Цей собака зробить ваш день кращим: відео

Якщо настрій вимагає негайного покращення, то це чарівне відео з мережі точно змусить вас усміхнутися. Якщо ж з першого разу не подіє, то спробуйте переглянути ще!

На платформі Reddit користувач з ніком mtimetraveller поділився відео з собакою у машині, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 6 годин допис переглянули понад 13 тисяч разів. А все тому, що на відео можна побачити, як у сусідній машині насолоджується поїздкою французький бульдог. Коли собака помічає камеру, він одразу ж починає "усміхатись". Подейкують, якщо пес вам усміхається, то день буде хорошим :)

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