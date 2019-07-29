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Цей смаколик сприяє появі зморшок навіть у молоді

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Солодке у нашому раціоні - фото 1
Солодке у нашому раціоні / PxHere

Усіма улюблений цукор має багато суперечностей через те, що він негативно впливає не тільки на фігуру, але і на обличчя.

Зморшки не завжди є ознакою похилого віку. Їх поява – це сигнал до дії. Щоб зрозуміти причину появи зморшок, варто звернути увагу на своє харчування. Вчені провели дослідження і прийшли до висновку, що цукор небезпечніший, ніж здавалося раніше.

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Вчені з'ясували, що цукор – це їжа для зморшок. Пояснюється це тим, що частинки цієї речовини провокують "зацукровування" колагену. Те, що колаген життєво необхідний для регенерації і розгладження заломів шкіри, відомий факт. Коли людина хмуриться і примружується, "зацукрований" колаген сплутується між собою і стає жорстким, це призводить до глибоких зморшок втрати природного овалу обличчя. Процес запускається вже після 20 років, що особливо важливо для молодих любителів солоденького.

Крім іншого, високий вміст цукру в раціоні пригнічує дію головного будівельного матеріалу, білка, погіршуючи циркуляцію крові. Це викликає голодування клітин через нестачу поживних речовин, впливає на колір обличчя, виникають передчасні зморшки, пігментація.

Як зберегти красиву шкіру - фото 344399
Як зберегти красиву шкіру

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