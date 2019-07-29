Справжній суперфуд: вагомі причини додати до раціону насіння льону

Багато фахівців характеризують насіння льону як одну з найкорисніших для організму натуральних харчових добавок. Саме тому його рекомендують додавати до раціону.

Дізнайтесь, чим же корисний цей бюджетний суперфуд.

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Допомагає від запорів і сприяє схудненню. Насіння льону насичені клітковиною, а крім того, містить волокна, які переміщаються по кишківнику. На своєму шляху вони зв'язуються з усіма небажаними та потенційно токсичними речовинами і виводять їх природним чином. Також насіння льону здатне затримувати їжу в шлунку, що збільшує поглинання поживних речовин і продовжує почуття насичення.

Насіння льону сприяє схудненню

Оздоровлює серце та судини. В одній чайній ложці насіння льону міститься до 700 мг омега-3 жирних кислот, включаючи альфа-ліноленову. Її вживання сприяє зниженню рівня холестерину, запобігає розвитку атеросклерозу.

Нормалізує тиск. Експериментальним шляхом було встановлено, що щоденне вживання трьох столових ложок насіння протягом пів року може привести до зниження підвищеного тиску до 10 пунктів.

Підвищує імунітет. Багато лікарів рекомендують вживати насіння льону з кефіром на сніданок. За їх словами, така звичка оздоровлює кишкову мікрофлору та захищає організм від впливу бактерій і вірусів.

Знижує цукор в крові. Завдяки високому вмісту клітковини вживання насіння льону уповільнює виділення цукру в кров. Зокрема, домогтися ефекту зниження рівня цукру в крові можна, якщо ви будете вживати по 1-2 столових ложки насіння на день протягом місяця.

Льон знижує рівень цукру в крові

Захищає від раку грудей. Склад насіння льону відрізняється дуже високим вмістом Омега-3 жирних кислот і лігнанів – ці натуральні гормони блокують дію поганих естрогенів, що викликають рак грудей.

Допомагає заснути. Вживати насіння льону корисно незадовго до сну – це допомагає зменшити напругу і стрес, отримані протягом дня. Як наслідок, поліпшується процес засинання і якість нічного відпочинку.

Тепер ви знаєте вагомі причини вживати насіння льону регулярно. Втім, не варто забувати, що перед тим, як налягати на цей суперфуд, потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

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