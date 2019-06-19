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Цей смаколик допомагає зміцнити слух

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Як шоколад впливає на слух

Науковці розповіли, який продукт дозволяє боротись із втратою слуху, і вам точно сподобається цей солодкий смаколик. Не лише смачно, а й корисно!

Учені з Південної Кореї дійшли до висновку, щоб уникнути проблем зі слухом у дорослому та літньому віці допомагає улюблений смаколик дітей і не тільки. Виявилось, що саме шоколад береже організм від втрати слуху та появі шумів.

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"Ми виявили, що серед людей, які вважали себе любителями шоколаду і регулярно його вживали, менше тих, хто скаржиться на проблеми зі слухом у процесі старіння. Дійсно, ризики втратити це чуття у віці від 40 до 64 років у них виявилися значно нижчим у порівнянні з тими, хто не вживав шоколад", – зазначають науковці.

Варто розуміти, що чорний шоколад має протизапальні властивості, а саме запалення можуть погіршувати стан органів слуху.

Як шоколад впливає на слух - фото 335448
Як шоколад впливає на слух

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Джерело: newsyou.info
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