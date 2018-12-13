Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель

Названі унікальні лікувальні властивості фініків.

Про фініки активно заговорили кілька років тому, коли світ захопила хвиля здорового харчування. Саме ці плоди стали корисною альтернативою солодощам.

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Фініки – неймовірно поживний продукт. Вони містять нутрієнти, вітаміни і мінерали, які дозволяють протягом довгого часу харчуватися тільки ними і бути у чудовій формі. За рахунок високого вмісту глюкози фініки стимулюють мозкову діяльність, допомагаючи сконцентруватися і виконувати завдання значно швидше. Сушені фініки є чемпіонами серед сухофруктів за вмістом поліфенолів, які забезпечують організму антиоксидантний захист. Фініки можуть стати чудовою альтернативою різним солодощам, але майте на увазі, що один плід містить в середньому 23 кілокалорії. У боротьбі із застудою і інфекцією фініки стануть просто незамінними помічниками. Адже вони мають властивість виводити мокроту і заспокоювати навіть дуже сильний кашель.

Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель

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