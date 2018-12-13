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Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель
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Названі унікальні лікувальні властивості фініків.
Про фініки активно заговорили кілька років тому, коли світ захопила хвиля здорового харчування. Саме ці плоди стали корисною альтернативою солодощам.
І ще: Дієтологи назвали напій, який стимулює схуднення
- Фініки – неймовірно поживний продукт. Вони містять нутрієнти, вітаміни і мінерали, які дозволяють протягом довгого часу харчуватися тільки ними і бути у чудовій формі.
- За рахунок високого вмісту глюкози фініки стимулюють мозкову діяльність, допомагаючи сконцентруватися і виконувати завдання значно швидше.
- Сушені фініки є чемпіонами серед сухофруктів за вмістом поліфенолів, які забезпечують організму антиоксидантний захист. Фініки можуть стати чудовою альтернативою різним солодощам, але майте на увазі, що один плід містить в середньому 23 кілокалорії.
- У боротьбі із застудою і інфекцією фініки стануть просто незамінними помічниками. Адже вони мають властивість виводити мокроту і заспокоювати навіть дуже сильний кашель.
Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель
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Джерело: justlady
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