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Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель

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Фініки – неймовірно поживний продукт - фото 1
Фініки – неймовірно поживний продукт / Healthline

Названі унікальні лікувальні властивості фініків.

Про фініки активно заговорили кілька років тому, коли світ захопила хвиля здорового харчування. Саме ці плоди стали корисною альтернативою солодощам.

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  1. Фініки – неймовірно поживний продукт. Вони містять нутрієнти, вітаміни і мінерали, які дозволяють протягом довгого часу харчуватися тільки ними і бути у чудовій формі.
  2. За рахунок високого вмісту глюкози фініки стимулюють мозкову діяльність, допомагаючи сконцентруватися і виконувати завдання значно швидше.
  3. Сушені фініки є чемпіонами серед сухофруктів за вмістом поліфенолів, які забезпечують організму антиоксидантний захист. Фініки можуть стати чудовою альтернативою різним солодощам, але майте на увазі, що один плід містить в середньому 23 кілокалорії.
  4. У боротьбі із застудою і інфекцією фініки стануть просто незамінними помічниками. Адже вони мають властивість виводити мокроту і заспокоювати навіть дуже сильний кашель.
Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель - фото 294979
Цей смачний сухофрукт допоможе вилікувати кашель

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Джерело: justlady
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