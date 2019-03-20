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Цей сік корисний для фігури і суглобів

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Журавлиний сік корисний для суглобів - фото 1
Журавлиний сік корисний для суглобів

Науковці розповіли, який сік не лише корисно пити на дієтах, а й при артриті, а також болю у суглобах. І це зовсім не екзотичний напій в Україні.

Бразильські науковці з Університету Лондріні провели кілька досліджень, під час яких виявили, що журавлинний сік позитивно впливає на суглоби та імунітет.

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"Журавлинний сік знижує активність захворювання і, отже, добре впливає на пацієнтів з ревматоїдним артритом, хоча для цього необхідні масштабні та довгострокові дослідження", – відзначають фахівці.

На їхню думку, навіть склянка такого соку щодня допомагає не лише запобігати хворобам і лікувати суглоби, а й зменшувати більш у тих, хто страждає від артриту.

Журавлиний сік корисний для суглобів - фото 315562
Журавлиний сік корисний для суглобів

Варто додати, результати дослідження, яке тривало три місяці, показало, що піддослідні зменшили рівень антитіл, які пошкоджують суглоби та вдаряють по імунній системі. Відтак, цей сік корисно пити не лише на дієтах, адже у ньому доволі мало калорій, а й для імунітету та здоров'я суглобів.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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