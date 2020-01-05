Цей сік – найкращий для зниження тиску

Цей сік допомагає знизити підвищений кров'яний тиск у гіпертоніків і покращує роботу судин.

Вчені назвали брусничний сік найкращим напоєм для зниження тиску у гіпертоніків.

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Фахівці провели дослідження на лабораторних щурах, які страждають гіпертензією. Тваринам давали соки журавлини, чорної смородини і брусниці. У цих ягодах містяться поліфеноли, які знижують ризик серцево-судинних захворювань і позитивно впливають на серце.

Було встановлено, що брусничний сік найкраще знижує високий кров'яний тиск, а також протидіє віковому підвищенню артеріального тиску. Зазначається, що сік брусниці запобігав у гризунів експресії генів, пов'язаних із запаленням слабкого ступеня в аорті. Інші соки такого ефекту не дали.

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