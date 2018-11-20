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Цей сезонний фрукт допоможе вилікувати ангіну

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Незамінна хурма у простудний сезон - фото 1
Незамінна хурма у простудний сезон / 1ZOOM

Хурма зміцнює імунітет і прискорює одужання від простудних хвороб.

Хурма містить велику кількість корисних мікроелементів, які просто необхідні організму для злагодженої роботи. До того ж набір вітамінів і поживних речовин дуже сприятливо впливає на імунну систему і підвищує захисні сили організму.

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Незамінна хурма у простудний сезон. Сік хурми багатий вітаміни С і B, мінеральними солями, магнієм. У ньому також містяться дубильні речовини, завдяки яким плоди володіють терпкими і бактерицидними властивостями. Це прекрасний засіб від болю і запалень горла і носоглотки.

Хурма дуже корисна при кашлі. Горло потрібно полоскати соком стиглих плодів, розведеним гарячою водою у співвідношенні 2 до 1. А завдяки високому вмісту заліза, сік плодів хурми часто призначають при анемії. Його приймають 2-3 рази на день перед їжею. А ще хурма заспокоює нерви, надає сил і бадьорості.

Цей сезонний фрукт допоможе вилікувати ангіну - фото 290007
Цей сезонний фрукт допоможе вилікувати ангіну

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Джерело: allwomens
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