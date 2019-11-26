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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Цей серіал став найбільш жаданим у США

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Мандалорець - фото 1
Мандалорець / geektyrant

Донедавна у списку найжаданіших серіалів США лідирувало шоу Stranger Things від Netflix. Тепер все змінилося.

Аналітична фірма Parrot Analytics опублікувала звіт, згідно з яким минулого тижня Мандалорець посів перше місце в списку найпопулярніших шоу в стрімінгу на території США.

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Цю позицію довгий час утримував серіал Дуже дивні справи відразу після виходу третього сезону 4 липня 2019 року на Netflix.

Позиції в списку жаданості визначають за так званим "висловом попиту", який складається з декількох показників, включаючи пости і лайки в соціальних мережах. Мандалорець минулого тижня набрав понад 100 мільйонів "виразів попиту", а у Дуже дивних справ їх було 81 мільйон. Ще один цікавий факт – серіал Netflix в перший тиждень відразу ж набрав 100 мільйонів "виразів попиту".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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