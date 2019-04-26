Цей простий напій допоможе нормалізувати тиск

Високий тиск може стати справжньою проблемою, якщо його не контролювати. Розповідаємо, як приготувати смачний сік для нормалізації тиску.

Засмічення артерій може бути викликане згустками крові або бляшками, які утворюються в результаті високого рівня холестерину в крові. Забиті артерії викликають високий кров'яний тиск. Це відбувається через те, що кров не може вільно переміщатися по всьому тілу, як це необхідно.

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Як приготувати сік для нормалізації тиску?

Складові:

1 чашка (125 мл) імбирного соку

1 чашка часникового пюре

1 чашка лимонного соку

1 стакан (250 мл) яблучного оцту

1 стакан органічного меду

Спосіб приготування:

Покладіть сік імбиру, часник, лимонний сік і оцет в каструлю і варіть на середньому вогні 30 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути. Додайте склянку меду і добре перемішайте. Перекладіть суміш в чисту тару, накрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.

Як приймати:

Приймати по 1 столовій ложці суміші тричі на день натщесерце. Суміш можна зберігати в холодильнику до 2 місяців.

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