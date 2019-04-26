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Цей простий напій допоможе нормалізувати тиск

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Як приготувати сік для нормалізації тиску - фото 1
Як приготувати сік для нормалізації тиску / Hyser

Високий тиск може стати справжньою проблемою, якщо його не контролювати. Розповідаємо, як приготувати смачний сік для нормалізації тиску.

Засмічення артерій може бути викликане згустками крові або бляшками, які утворюються в результаті високого рівня холестерину в крові. Забиті артерії викликають високий кров'яний тиск. Це відбувається через те, що кров не може вільно переміщатися по всьому тілу, як це необхідно.

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Як приготувати сік для нормалізації тиску?

Складові:

  • 1 чашка (125 мл) імбирного соку
  • 1 чашка часникового пюре
  • 1 чашка лимонного соку
  • 1 стакан (250 мл) яблучного оцту
  • 1 стакан органічного меду
Цей простий напій допоможе нормалізувати тиск - фото 324186

Спосіб приготування:

  1. Покладіть сік імбиру, часник, лимонний сік і оцет в каструлю і варіть на середньому вогні 30 хвилин, помішуючи.
  2. Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути. Додайте склянку меду і добре перемішайте. Перекладіть суміш в чисту тару, накрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.

Як приймати:

Приймати по 1 столовій ложці суміші тричі на день натщесерце. Суміш можна зберігати в холодильнику до 2 місяців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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