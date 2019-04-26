5 екзотичних фруктів зі всього світу, які варто спробувати

Природа творить справжні дива, а інколи вони ще і їстівні. Дивіться, ці плоди не тільки приваблюють своїм виглядом – вони дуже смачні та коричні.

Наш світ сповнений незвичайних плодів, про які ви, можливо, навіть не знали. Вони вражають своїм виглядом та смаком.

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Луло

Наранхілла, або луло, ззовні виглядає як апельсин, а всередині схожий на зелений помідор, але при цьому з цитрусовим смаком. Фрукт дуже популярний в Колумбії та Еквадорі, і його часто називають "золотим плодом Анд" і "нектаром богів".

Джамболан

Це популярний фрукт, який використовують для приготування десертів в Індії. Часто плоди їдять з сіллю. Також його застосовують в аюрведичній медицині.

Акі

Плоди акі виростають на Ямайці, і їх можна їсти сирими, коли вони зрілі. Найчастіше їх використовують у популярних карибських стравах.

Хлібне дерево

Цей великий плід тихоокеанських островів нарізають шматочками і їдять у свіжому вигляді або обсмажують і подають як гарнір. У фрукта крохмалиста текстура й аромат, що нагадує свіжоспечений хліб.

Зизифус

Різновиди ююба, зизифуса, або "китайського фініка", ростуть в Індії, Китаї та по всій Азії. Коли плоди злегка недостиглі, то їх м'якуш білий, хрусткий, соковитий і кисло-солодкий, як у дикої яблуні. Стиглі плоди не такі хрусткі й швидше пухкі, зморщені, а м'якуш пористий і мускусний.

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