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Цей продукт захищає від розвитку гіпертонії

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Йогурт - фото 1
Йогурт / foodinformer

Медики стверджують, що в раціоні харчування має регулярно з'являтися натуральний йогурт. Він не тільки покращує роботу травлення, але і знижує ризик розвитку гіпертонії.

Відомо, що цей молочний продукт багатий на пробіотики, калій, кальцій, фосфор, магній, вітаміни В5 і В12.

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Ці елементи здатні захистити від стрибків артеріального тиску, тому що мають антигіпертензивну дію. Вони знижують об'єм циркулюючої крові, збільшують ширину просвіту судин і тим самим знижують загальний периферичний опір. Також вони зменшують силу серцевих скорочень і серцевий викид.

Дієтологи кажуть, що такою корисною властивістю володіє тільки натуральний йогурт, без різних хімічних добавок. Його можна з'їсти після сніданку. При регулярному вживанні йогурту (не менше 5 разів на тиждень) ризик розвитку гіпертонії знизиться на 25%. При цьому, крім мінералів, які допомагають зменшити ймовірність появи захворювання, включається інший захисний фактор.

Цей продукт захищає від розвитку гіпертонії - фото 411851

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Джерело: foodinformer
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