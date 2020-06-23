Цей продукт захищає від розвитку гіпертонії

Медики стверджують, що в раціоні харчування має регулярно з'являтися натуральний йогурт. Він не тільки покращує роботу травлення, але і знижує ризик розвитку гіпертонії.

Відомо, що цей молочний продукт багатий на пробіотики, калій, кальцій, фосфор, магній, вітаміни В5 і В12.

І ще: Блогер показав лайфхак з пластівцями, і це варто спробувати (відео)

Ці елементи здатні захистити від стрибків артеріального тиску, тому що мають антигіпертензивну дію. Вони знижують об'єм циркулюючої крові, збільшують ширину просвіту судин і тим самим знижують загальний периферичний опір. Також вони зменшують силу серцевих скорочень і серцевий викид.

Дієтологи кажуть, що такою корисною властивістю володіє тільки натуральний йогурт, без різних хімічних добавок. Його можна з'їсти після сніданку. При регулярному вживанні йогурту (не менше 5 разів на тиждень) ризик розвитку гіпертонії знизиться на 25%. При цьому, крім мінералів, які допомагають зменшити ймовірність появи захворювання, включається інший захисний фактор.

Це цікаво: Три причини пити каву регулярно