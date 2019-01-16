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Учені назвали несподівану користь голодування

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Чому корисно голодувати - фото 1
Чому корисно голодувати

Науковці виявили, чому корисно періодично голодувати.

Науковці дійшли до висновку, що голодування здатне пришвидшувати метаболізм і навіть продовжити тривалість життя. Це підтвердив і експеримент з лабораторними мишами, яких не годували упродовж доби. У цей час у піддослідних знижувалось споживання кисню, а також кількості енергії, яка, зазвичай, витрачається на перетравлення їжі.

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Відтак, на думку учених, незначне голодування допомагає відновити роботу внутрішнього годинника, а також сприяє збільшенню тривалості життя. Щоправда, також варто пам'ятати, що жорсткі дієти з голодуванням не допоможуть здоров'ю, а будь-які ризиковані кроки краще обговорювати з медиками.

Чому корисно голодувати - фото 301616
Чому корисно голодувати

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Джерело: УНІАН
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