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Цей популярний напій визнали корисним для здоров'я: головне – знати міру

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Хмільний напій таки корисний - фото 1
Хмільний напій таки корисний

Ми можемо вічно сперечатися про те, чи корисне пиво. Втім, науковці вирішили нарешті поставити масну крапку у цій суперечці. На їхню думку, хмільний напій позитивно впливає на здоров'я.

Науковці зі США вкотре довели, що пиво можна та необхідно пити, і ось чому.

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Дослідники провели випробування на мишах. Гризунів годували шкідливою їжею і фіксували їхні показники здоров'я. Потім піддослідних поділили на дві групи.

До першої потрапили ті миші, яким разом із їжею давали пиво, а до другої – ті, кому хмільний напій не дістався.

Після такого "харчування" вчені провели обстеження мишей і виявили, що ті, кого тішили пивом, стали менш схильними до небезпечних і навіть смертельних захворювань.

Ми з'ясували користь вживання пива при таких захворюваннях, як ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія. Наприклад, воно активує виділення соку в шлунку, що допомагає при зайвій вазі. Але ми поки не можемо назвати точне дозування цього напою, яке приносить користь, а не шкоду, – зазначили автори дослідження.

Тому, якщо ви не можете обійтись без пива, – насолоджуйтесь ним. Але пам'ятайте, що головне – знати міру.

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Джерело: Mport
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