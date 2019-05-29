Цей популярний метод зовсім не допомагає кинути курити

Спроби кинути курити за допомогою альтернативних засобів доставки нікотину, таких як електронні сигарети, неефективні і ґрунтуються на хибних припущеннях і недокументованих твердженнях. Принаймні так кажуть учені!

Європейське респіраторне суспільство (ERS) у 19-сторінковій доповіді, заснованій на результатах понад сотні досліджень, заявило, що електронні сигарети ніяк не допомагають кинути курити. Крім того, фахівці стверджують, що з'являється все більше доказів того, що їх використання шкідливо для здоров'я.

і ще: Приємно та ефективно: новий спосіб кинути курити

За словами авторів доповіді, стратегії зменшення шкоди тютюну ґрунтуються на хибних припущеннях про те, що курці не можуть або не хочуть кинути курити, але насправді більшість курців хочуть кинути, їм не подобається бути залежними. Основна частина новинок, в тому числі системи нагрівання тютюну (англ. Heat-not-burn tobacco product, HNB) і електронні сигарети – пристрої для вдихання нікотину, тому вони не допомагають перемогти залежність від цієї речовини.

Крім того, немає доказів того, що електронні сигарети ефективніші, ніж спеціальні ліки або замінники нікотину. Однак кілька незалежних досліджень показують, що більшість людей використовують альтернативні способи доставки нікотину водночас зі звичайними сигаретами, а не для того, щоб замінити їх.

Автори доповіді попереджають, що електронні сигарети і системи нагрівання тютюну, які в основному виробляються і продаються тютюновою промисловістю, служать ще одним прикладом тактики продажу так званих "безпечніших" продуктів, щоб не дати курцям кинути шкідливу звичку і зробити куріння більш соціально прийнятним.

За словами вчених і лікарів, кілька досліджень підтверджують, що електронні сигарети і системи нагрівання тютюну надають короткостроковий токсичний вплив на здоров'я. Вплив альтернативних способів доставки нікотину не до кінця вивчено, але є дані про те, що дим від електронних сигарет потенційно підсилює окислювальний стрес, підвищує ймовірність запалень, інфекцій, викликає зміни в дихальних шляхах.

Читайте також: Науковці закликають тих, хто не курить регулярно проходити діагностику