Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Як виглядає буддійський храм Wat Samphran.

Незважаючи на те, що ця будівля розташована у півсотні кілометрів від Бангкока, ця пам'ятка не дуже популярна у туристів. А дарма.

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Про те, хто став автором цієї рожевої будівлі в містечку Накхонпатхом, схожої більше на арт-об'єкт парку розваг, ніж на храм, точних даних немає. Відомо тільки, що такий незвичайний проект привидівся творцеві-буддисту в той період, коли він протягом семи днів медитував і голодував. Як офіційний храм цей архітектурний шедевр зареєстрований в 1985 році.

До речі, будівля – лише частина храмового комплексу. У головній будівлі – рожевій – використовують не всі поверхи (половина з них пустує або просто закрита для відвідувачів, оскільки в них розташовані приміщення для усамітнення ченців). Але ті, які відкриті, можна відвідати.

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

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