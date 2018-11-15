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Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

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Рожева будівля – лише частина храмового комплексу - фото 1
Рожева будівля – лише частина храмового комплексу / city.kvira

Як виглядає буддійський храм Wat Samphran.

Незважаючи на те, що ця будівля розташована у півсотні кілометрів від Бангкока, ця пам'ятка не дуже популярна у туристів. А дарма.

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Про те, хто став автором цієї рожевої будівлі в містечку Накхонпатхом, схожої більше на арт-об'єкт парку розваг, ніж на храм, точних даних немає. Відомо тільки, що такий незвичайний проект привидівся творцеві-буддисту в той період, коли він протягом семи днів медитував і голодував. Як офіційний храм цей архітектурний шедевр зареєстрований в 1985 році.

До речі, будівля – лише частина храмового комплексу. У головній будівлі – рожевій – використовують не всі поверхи (половина з них пустує або просто закрита для відвідувачів, оскільки в них розташовані приміщення для усамітнення ченців). Але ті, які відкриті, можна відвідати.

Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289025
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289024
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289023
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289021
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289020
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289019
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289018
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон - фото 289017
Цей незвичайний храм прикрашає величезний дракон

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Джерело: city.kvira
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