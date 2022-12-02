Цей напій, який так популярний взимку, може знизити ризик серцевого нападу

Чимало пацієнтів щорічно потрапляють у лікарні через серцевий напад. Однак науковці розповіли, який напій потрібно пити, аби знизити ризик цього захворювання.

Учені з відділення кардіології, пульмонології та судинної медицини Університету Дюссельдорфа в Німеччині заявили, що флаванол із зерен какао покращує ендотеліальну функцію у пацієнтів із серцево-судинними факторами ризику та захворюваннями, пише Express.

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Дослідники провели експеримент, під час якого 100 здорових людей віком від 35 до 60 років вживали напій, що містить флаваноли какао, або контрольний напій без флаванолів. Обидва напої пили щодня протягом місяця.

З'ясувалося, що люди, які вживали напій із флаванолом какао, мали меншу жорсткість артерій у порівнянні з контрольною групою. Крім того, були знижені значення систолічного та діастолічного артеріального тиску.

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