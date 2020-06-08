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Коронавірус Карантин

Цей напій може перешкодити ураженню легенів

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Чай / sovkusom

Фахівці дізналися, який напій здатний перешкоджати ураженню легенів. До того ж, напій цей доволі бюджетний.

Захистити себе від запалення можна, вживаючи чай з куркумою.

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Відзначається, що куркума має корисні властивості. Ця спеція може захистити легені від запалення. Крім того, куркумін здатний чинити опір хронічній обструктивній хворобі легень, а також астмі та онкології. Раніше дієтологи пояснили, як підвищити імунітет і вберегти організм від зараження коронавірусом. За словами фахівців, одним з найважливіших елементів для нашого імунітету є цинк.

Тому варто їсти яловичину, баранину, телячу печінку, а також морепродукти і яйця. Також необхідно приймати більше вітаміну С, який надає хороший вплив на імунну систему. Він міститься в таких продуктах, як чорниця, журавлина, обліпиха, помідори, томатний сік і полуниця.

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Куркума

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Джерело: sovkusom
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