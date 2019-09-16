Цей мотоцикл Елвіса Преслі продали за космічні гроші

У Лос-Анджелесі на аукціоні за 800 тисяч доларів пішов з молотка останній мотоцикл Елвіса Преслі – Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide.

Він став третім за вартістю у світі байком, який продали на аукціоні.

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Всього у Елвіса Преслі було 15 мотоциклів. Свій останній байк, про який і йде мова, він купив в дилерському центрі Harley-Davidson в Лос-Анджелесі в 1976 році. Музикант перефарбував його в синьо-чорний колір. На той момент ціна такого мотоцикла становила $16 тисяч. За три місяці до своєї смерті, в травні 1977 року Елвіс продав мотоцикл назад у дилерський центр.

З того часу мотоцикл змінив кілька власників і більше 30 років його демонстрували в музеї Pioneer Auto Museum в американському місті Мурдо.

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