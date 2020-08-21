Цей маринований продукт корисний для здоров'я серця

Вчені встановили, що популярний продукт, який часто є невід'ємною частиною піци, соусів і салатів, є ефективним борцем з захворюваннями серця. Йдеться про мариновані каперси.

Це з'єднання регулює активність білків, необхідних для нормальної роботи серцево-судинної системи.

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З'єднання також впливає на функціонування мозку, щитовидної залози, підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту. На думку експертів, рослинний біофлавоноїд кверцетин контролює так звані калієві іонні канали гена KCNQ. Відзначається, що дисфункція каналу пояснює появу ряду небезпечних захворювань, включаючи епілепсію, діабет і аритмію.

Дослідники виявили, що лише один відсоток екстракту маринованих каперсів здатний активувати канали, важливі для нормального функціонування мозку і серця.

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