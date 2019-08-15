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Цей літній овоч допоможе швидко схуднути

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У баклажані є дуже поживні компоненти - фото 1
У баклажані є дуже поживні компоненти / lifehacker

Баклажан – дуже цінний продукт, який багатий на вітаміни і мінерали, що в свою чергу позитивно впливають на стан здоров'я організму.

А ще саме баклажан важливий при схудненні. Калорійність 100 грамів продукту складає всього лише 25 ккал.

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До того ж, для його перетравлення необхідно мінімум часу. У баклажані є поживні компоненти, що сприяють нормалізації роботи серця. Включення овочу до раціону гарантує зміцнення імунної системи, завдяки чому проводиться профілактика застуди. Також поліпшується робота нервової системи, тому овоч ще й запобігає стресу і безсонню.

Медики відзначають, що потрібно пам'ятати і про обережність. Перезрілий плід здатний привести до харчового отруєння. Бажано вибирати молоді баклажани довгастої форми, що відрізняються блискучою рівною поверхнею, відсутністю вм'ятин і плям. Найбільш корисними вважаються білі сорти, бо в них немає такої потенційно небезпечної речовини, як соланін.

Страви з баклажанів - фото 347847
Страви з баклажанів

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Джерело: inmyroom
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