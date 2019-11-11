Aston Martin показав новий кросовер DBX у русі

У новому відеотизері кросовер Aston Martin DBX знятий під час їзди лісовою дорогою вночі. У ролику можна помітити деякі деталі дизайну – великі колісні диски з низькопрофільними шинами, рейлінги на даху, шкіряний салон і задні ліхтарі у стилі останнього Vantage.

Кросовер рухається завдяки чотирьохлітровому турбомотору V8 потужністю 550 сил і 700 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з девятидіапазонним "автоматом" і повним приводом з муфтою підключення передньої осі. Динамічні характеристики автомобіля поки тримають в секреті.

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Минулого тижня компанія озвучила стартову ціну DBX: від 193,5 тисячі євро. Таким чином, британський кросовер виявився дешевшим за Lamborghini Urus (від 200 тисяч євро) і дорожчий за Bentley Bentayga з мотором V8 (від 179 тисяч євро).

Виробництво моделі налагоджено на новому заводі марки, розташованому на колишній базі Королівських військово-повітряних сил у британському Сейнт-Атан.

Прем'єра моделі відбудеться 20 листопада у Пекіні.

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