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Цей художник створює скульптури з надувних кульок

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Цей художник створює скульптури з надувних кульок - фото 1

У своїх багатошарових деталізованих роботах японець Масайосі Мацумото не використовує ніякі допоміжні матеріали. Тільки кульки. Дивіться, що в нього виходить.

29-річний японський художник Масайосі Мацумото займається створенням фігурок звірів, комах і рослин з надувних кульок. У своїй роботі Мацумото не використовує допоміжні матеріали, в тому числі клей і маркери.

"Мої творіння – на 100 відсотків тільки з повітряних куль", – зазначив автор.

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"Тема безлічі моїх робіт зосереджена на природі, тому що вона захоплювала мене з самого дитинства", – розповів Мацумото. За словами художника, він почав збирати скульптури з куль, тому що хотів дізнатися, чи вийде у нього створювати реалістичні зображення тварин. Масайосі Мацумото займається скульптурами з повітряних куль уже 10 років.

Більшість робіт художника вимагають тривалої підготовки: після задуму і створення дизайну майбутнього твору він витрачає від двох до шести годин на те, щоб надути, зав'язати та скласти всі кулі в потрібному порядку. Попри такі зусилля, скульптор не продає свої твори, а також не бере участі в комерційних заходах. Після того як Мацумото фотографує і викладає свої роботи в інстаграм і твіттер, він просто лопає кульки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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