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Цей фрукт зміцнить імунітет і серце

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Користь грейпфрута - фото 1
Користь грейпфрута / calorizator

Грейпфрут незаслужено обділяють увагою, коли говорять про користь цитрусових. Медики розповіли про корисні якості екзотичного фрукта, необхідні для зміцнення імунітету і серця.

Грейпфрут завдяки наявності антиоксидантів може боротися з поганим холестерином і знижувати артеріальний тиск. Антиоксиданти дозволяють запобігти ризику появи онкології і підтримувати нормальну діяльність серцево-судинної системи.

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Дослідження, проведене вченими, показало: учасники наукової роботи, які вживали цитрус регулярно, частіше за інших мали нормальний тиск і нормальний рівень холестерину в організмі. Це пов'язано з калієм, на який багатий фрукт.

За словами представників кардіологічної асоціації зі Сполучених Штатів вживання грейпфрутів і інших цитрусових, допомагає зменшити ймовірність появи інсульту. Такий висновок більше відноситься до представниць прекрасної статі. Результати численних досліджень свідчать: у панянок, які щодня вживали екзотичний продукт, ризик зіткнутися з інсультом падав до 19%.

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Джерело: calorizator
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