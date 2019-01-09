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Цей фрукт допоможе при розладі шлунка

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Допомагає лимон і в боротьбі з проблемами зі шкірою - фото 1
Допомагає лимон і в боротьбі з проблемами зі шкірою / Food Network

Корисні властивості лимону, про які ви не знали.

За словами фахівців, кислий і насичений аромат лимона неймовірно освіжає, і його дуже корисно використовувати як натуральний ароматизатор повітря. Такий аромат насичує повітря в приміщенні і допомагає очистити горло і верхні дихальні шляхи.

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Крім того, аромат лимона позитивно впливає на стан психіки, допомагає боротися з тривожними станами і депресією, сприяє відчуттю комфорту і безпеки. Корисно знати і про те, що лимон працює як природний очищувач крові: все завдяки тому, що цей продукт багатий на вітаміни С, А, Е, хромом, калієм, магнієм і залізом. Ще лимон корисний під час розладу шлунка.

Допомагає лимон і в боротьбі з проблемами зі шкірою: пігментними плямами, рубцями, прищами. Один із способів справлятися з цими дерматологічними неприємностями – розрізати лимон навпіл і втирайте його у проблемні ділянки шкіри. Дуже ефективний лимон і в усуненні огрублих ділянок шкіри, наприклад, на ліктях. Маски з лимонного соку і оливкової олії сприяють позбавленню від зморшок.

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Джерело: zhenskoe-mnenie
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