Цей фрукт – справжня вітамінна бомба

Названий корисний сезонний фрукт, який ефективно очищає печінку від токсинів.

Хімічний склад грейпфрута дуже багатий. Цей фрукт містить рибофлавін (B2), кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій і цинк.

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Грейпфрут – ефективний засіб і для боротьби із зайвою вагою. Нарингін, що є в фрукті, допомагає виводити зайву воду з організму, в результаті чого відбувається спалювання жирів, а також очищення від токсинів і шлаків.

Цей цитрусовий фрукт допомагає під час сильної розумової і фізичної перевтоми, підвищує увагу, заряджає енергією, а також покращує пам'ять, настрій і апетит. Навіть кулька часточок грейпфрута допоможуть впоратися з безсонням. Шкірка і м'якоть грейпфрута освіжають і тонізують шкіру, а також надають їй здорового вигляду. Крім того, він благотворно усуває розлад в роботі печінки, знижує кількість цукру в крові і сприяє зміцненню стінок артерій.

Цей фрукт – справжня вітамінна бомба

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