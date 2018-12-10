Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Цей фрукт – справжня вітамінна бомба

  • 37
Грейпфрут – ефективний засіб і для боротьби із зайвою вагою - фото 1
Грейпфрут – ефективний засіб і для боротьби із зайвою вагою / JoyReactor

Названий корисний сезонний фрукт, який ефективно очищає печінку від токсинів.

Хімічний склад грейпфрута дуже багатий. Цей фрукт містить рибофлавін (B2), кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій і цинк.

І ще: Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду

Грейпфрут – ефективний засіб і для боротьби із зайвою вагою. Нарингін, що є в фрукті, допомагає виводити зайву воду з організму, в результаті чого відбувається спалювання жирів, а також очищення від токсинів і шлаків.

Цей цитрусовий фрукт допомагає під час сильної розумової і фізичної перевтоми, підвищує увагу, заряджає енергією, а також покращує пам'ять, настрій і апетит. Навіть кулька часточок грейпфрута допоможуть впоратися з безсонням. Шкірка і м'якоть грейпфрута освіжають і тонізують шкіру, а також надають їй здорового вигляду. Крім того, він благотворно усуває розлад в роботі печінки, знижує кількість цукру в крові і сприяє зміцненню стінок артерій.

Цей фрукт – справжня вітамінна бомба - фото 294371
Цей фрукт – справжня вітамінна бомба

Читайте також: Науковці назвали продукт, який необхідно їсти гіпертонікам

Джерело: inmoment
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2066
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 854
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1525
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини