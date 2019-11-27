Цей француз у свої 98 років продовжує займатися лікарською справою

На порозі свого сторіччя доктор Крістіан Шене відмінно бачить без окулярів і не скаржиться на здоров'я. А своїх перших пацієнтів він прийняв ще на початку 1950 років. І продовжує лікувати людей донині, попри свій поважний вік.

У кабінеті, розташованому у південному передмісті Парижа Шевільї-Ларю, Крістіан Шене двічі на тиждень проводить прийом пацієнтів. Причому багатьох з них він лікує десятиліттями.

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Його робоче місце позбавлене високотехнологічного обладнання. А на столі навіть немає комп'ютера. Хоча Крістіан Шене стверджує: він у курсі всіх останніх подій завдяки передплаті на медичні онлайн-журнали.

Доктор каже, що новим дивним фактором його майже сімдесятирічної кар'єри стали пацієнти, які самостійно ставлять собі діагнози за допомогою інтернету, а потім приходять на прийом і вимагають рецептів на певні ліки.

Багато пацієнтів скаржаться, що їм важко потрапити на прийом до кабінету Крістіана Шене. Воно й не дивно, адже тут на трьох лікарів припадає 19 000 пацієнтів. Тому люди рано встають, щоб записатися до лікаря. Особливо вони хочуть, щоб їх оглянув саме месьє Шене. А він, у свою чергу, обіцяє особисто прийняти 20 перших, хто записався.

На його прийоми записуються з самого ранку

Крістіан Шене нарікає, що після 60 років людину зазвичай записують у категорію "старців". А потім їй залишаються карти, судоку і телебачення. Але якщо цілими днями сидіти вдома і дивитися телевізор, мозок стрімко старіє. У результаті дуже швидко стаєш повним ідіотом.

Цікаво, що середній вік виходу лікарів на пенсію у Франції становить 67 років. До слова, син Крістіана Шене, у якого теж була своя медична практика, вже поповнив ряди пенсіонерів.

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