Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Цей француз у свої 98 років продовжує займатися лікарською справою

  • 17
Цей милий дідусь досі приймає пацієнтів у своєму кабінеті - фото 1
Цей милий дідусь досі приймає пацієнтів у своєму кабінеті

На порозі свого сторіччя доктор Крістіан Шене відмінно бачить без окулярів і не скаржиться на здоров'я. А своїх перших пацієнтів він прийняв ще на початку 1950 років. І продовжує лікувати людей донині, попри свій поважний вік.

У кабінеті, розташованому у південному передмісті Парижа Шевільї-Ларю, Крістіан Шене двічі на тиждень проводить прийом пацієнтів. Причому багатьох з них він лікує десятиліттями.

І ще: В Італії жінка 50 років водила авто без прав

Його робоче місце позбавлене високотехнологічного обладнання. А на столі навіть немає комп'ютера. Хоча Крістіан Шене стверджує: він у курсі всіх останніх подій завдяки передплаті на медичні онлайн-журнали.

Доктор каже, що новим дивним фактором його майже сімдесятирічної кар'єри стали пацієнти, які самостійно ставлять собі діагнози за допомогою інтернету, а потім приходять на прийом і вимагають рецептів на певні ліки.

Багато пацієнтів скаржаться, що їм важко потрапити на прийом до кабінету Крістіана Шене. Воно й не дивно, адже тут на трьох лікарів припадає 19 000 пацієнтів. Тому люди рано встають, щоб записатися до лікаря. Особливо вони хочуть, щоб їх оглянув саме месьє Шене. А він, у свою чергу, обіцяє особисто прийняти 20 перших, хто записався.

На його прийоми записуються з самого ранку - фото 370574
На його прийоми записуються з самого ранку

Крістіан Шене нарікає, що після 60 років людину зазвичай записують у категорію "старців". А потім їй залишаються карти, судоку і телебачення. Але якщо цілими днями сидіти вдома і дивитися телевізор, мозок стрімко старіє. У результаті дуже швидко стаєш повним ідіотом.

Цікаво, що середній вік виходу лікарів на пенсію у Франції становить 67 років. До слова, син Крістіана Шене, у якого теж була своя медична практика, вже поповнив ряди пенсіонерів.

Читайте також: 82-річна бабуся-бодібілдер знешкодила зловмисника за допомогою стола

Джерело: Reuters
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 619
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 1347
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1910562
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Франція Здоров'я