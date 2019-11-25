82-річна бабуся-бодібілдер знешкодила зловмисника за допомогою стола

Ми бачили всяке, але такого точно ні. У Рочестері, штат Нью-Йорк, у будинок 82-річної пенсіонерки Віллі Мерфі проник зловмисник. Утім, він не знав, що у помешканні живе не проста бабуся, а справжня бодібілдер. Вона й розправилася зі злочинцем.

У бажанні отримати легку наживу чоловік відбувся серйозними травмами, які йому завдала бабуся.

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Інцидент стався пізно ввечері, близько 23 години, коли пенсіонерка вже готувалася до сну. У двері постукав чоловік і попросив викликати йому швидку. Жінка запідозрила щось недобре і вирішила не впускати його до себе в будинок, а також зателефонувала до поліції. Але тоді чоловік вибив двері.

Він вибрав не той будинок, щоб вломитися, – зазначила Мерфі.

Вона схопила стіл, який був під рукою, і вдарила ним хулігана. Стіл розбився вщент. Потім жінка плеснула на злочинця з пляшки з дитячим шампунем і вдарила щіткою.

Поліцейські, які прибули на місце, були сильно здивовані побаченим. Зловмисника вони відправили в лікарню, а з бабусею навіть зробили спільне фото.

Попри свій поважний вік, Мерфі не пропускає занять у спортзалі. Вона підіймає 102 кілограми у становій тязі, бере участь в різних змаганнях з бодібілдингу, де посідає призові місця.

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