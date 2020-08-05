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Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото

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Ford Falcon - фото 1
Ford Falcon / everyeye

Іржавий Ford Falcon з минулого століття продали на аукціоні за чималі гроші, майже за 214 тисячі доларів!

Настільки висока ціна Ford Falcon пояснюється тим, що це рідкісний автомобіль, який високо цінується в середовищі колекціонерів.

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Йдеться про масл-кар Falcon XA GT 1973 року випуску з ексклюзивним забарвленням McRobertson Old Gold, в такому кольорі було випущено всього 2 моделі (за іншими даними 3). Крім того, це ще й рідкісна версія Regular Production Option (RPO) 83 (її тираж склав 260 одиниць).

Протягом усього свого життя машина перебувати в Австралії (там вона і була продана на торгах), проте з 1988 року вона не виїжджала на дороги: в якийсь момент часу власник не зміг більше оплачувати страхування на Ford і помістив його в гараж в очікуванні кращих часів (при цьому продавати Falcon він не хотів).

Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото - фото 419176

Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото - фото 419177

Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото - фото 419178

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Джерело: everyeye
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