Цей Ford Falcon простояв у гаражі цілих 32 роки: фото

Іржавий Ford Falcon з минулого століття продали на аукціоні за чималі гроші, майже за 214 тисячі доларів!

Настільки висока ціна Ford Falcon пояснюється тим, що це рідкісний автомобіль, який високо цінується в середовищі колекціонерів.

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Йдеться про масл-кар Falcon XA GT 1973 року випуску з ексклюзивним забарвленням McRobertson Old Gold, в такому кольорі було випущено всього 2 моделі (за іншими даними 3). Крім того, це ще й рідкісна версія Regular Production Option (RPO) 83 (її тираж склав 260 одиниць).

Протягом усього свого життя машина перебувати в Австралії (там вона і була продана на торгах), проте з 1988 року вона не виїжджала на дороги: в якийсь момент часу власник не зміг більше оплачувати страхування на Ford і помістив його в гараж в очікуванні кращих часів (при цьому продавати Falcon він не хотів).

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