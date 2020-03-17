Цей чай допоможе вам швидко одужати

При простудних захворюваннях, особливо, якщо спостерігається підвищення температури, корисно пити більше рідини.

Чаї з каркаде з додаванням інших лікарських рослин, які мають загальнозміцнюючу і тонізуючу властивості, допоможуть швидше видужати. У квітках гібіскусу присутні різні органічні кислоти (яблучна, винна, лимонна). У народній медицині ці квітки використовуються як протисудомний, бактерицидний, сечогінний, протизапальний засіб.

Рецепт 1

1 ст. ложку сухих плодів малини і 1 ч. ложку сухих квіток гібіскусу заливають 200 мл окропу, настоюють 20 хв. і проціджують. Настій приймають в гарячому вигляді по 200 мл 2 рази на день.

Рецепт 2

Змішують по 1 ст. ложці сухих плодів малини, липового цвіту і квіток гібіскусу. 1 ст. ложку суміші заливають 200 мл окропу, настоюють 20 хв. і проціджують. Настій приймають перед сном.

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Рецепт 3

1 ч. ложку листя брусниці і 1 ч. ложку сухих квіток гібіскусу заливають 200 мл окропу, настоюють 30 хв. і проціджують. Настій приймають по 2 ст. ложки 5 разів на день.

Рецепт 4

Змішують по 1 ст. ложці листя мати-й-мачухи, сухих квіток гібіскусу, листя і сухих плодів малини, трави материнки. 1 ст. ложку суміші заливають 200 мл окропу, настоюють в термосі 1 годину, проціджують. Настій приймають в гарячому вигляді по 100 мл 3 рази на день перед їжею.

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