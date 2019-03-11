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Цей безлюдний острів можна купити за 1,4 мільйона доларів

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Острів на заході Ірландії - фото 1
Острів на заході Ірландії / telegraf

Влада Ірландії виставила на продаж безлюдний острів, вартість якого оцінюють в 1,4 мільйона доларів. Він розташований в північній частині Атлантичного океану у 3,2 кілометрах від регіону Коннємара, на заході Ірландії.

На цьому острові є старовинний монастир, який зараз практично зруйнований, а також котедж, в якому немає ні електрики, ні водопроводу. Загальна площа острова становить близько 0,324 квадратних кілометра. Продавець повідомляє, що для того, щоб перейти з одного кінця острова в інший, необхідно йти пішки близько однієї години. Острів розташовується в 3,2 кілометра від регіону Коннємара, що на заході Ірландії. Однак, для того, щоб дістатися до острова, потенційному покупцеві доведеться придбати катер, або вертоліт.

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В Ірландії продається безлюдний острів - фото 313301
В Ірландії продається безлюдний острів

Згідно з даними вчених, останнє поселення на цьому острові з'явилося близько трьох тисяч років тому. А монастир, який розташований на його території, був зведений ще в VII столітті. Руїни монастиря, а саме церква, вівтар і могили, є у власності ірландського департаменту навколишнього середовища, спадщини та місцевого самоврядування і не продаються. На острові є досить велика кількість різних прісноводних озер, а також багато птахів.

На острові є руїни монастиря: церква, вівтар і могили - фото 313300
На острові є руїни монастиря: церква, вівтар і могили
Цей безлюдний острів можна купити за 1,4 мільйона доларів - фото 313299

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Джерело: telegraf
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