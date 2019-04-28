Цей багатий жирами продукт корисний при схудненні

При вживанні волоських горіхів людина швидше досягає відчуття насиченості, що позитивно позначається на боротьбі із зайвими кілограмами.

До такого висновку прийшли дослідники з американського Beth Israel Deaconess Medical Center. Фахівці встановили, що цей продукт є корисним для тих, що худнуть; незважаючи на те, що горіхи містять значну кількість жирів.

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Так, вчені провели експеримент, в якому взяли участь люди із зайвою вагою. Протягом п'яти днів респонденти випивали смузі з 48 грамів волоських горіхів. Після цього вони протягом місяця харчувалися в звичному режимі, а потім знову повторювали експеримент зі смузі.

За допомогою МРТ було встановлено, що в мозку людей, які їли горіхи і які цього не робили, були зареєстровані відмінності активності в зонах, відповідальних за ситість і гальмування. Учасники дослідження після п'ятиденного прийняття горіхового смузі відчували насичення. Таким чином вони припиняли надмірно їсти, що сприяло ефективному схудненню.

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