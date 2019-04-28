Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Цей багатий жирами продукт корисний при схудненні

  • 24
Як впливає на організм смузі з 48 грамів волоських горіхів - фото 1
Як впливає на організм смузі з 48 грамів волоських горіхів / fitness

При вживанні волоських горіхів людина швидше досягає відчуття насиченості, що позитивно позначається на боротьбі із зайвими кілограмами.

До такого висновку прийшли дослідники з американського Beth Israel Deaconess Medical Center. Фахівці встановили, що цей продукт є корисним для тих, що худнуть; незважаючи на те, що горіхи містять значну кількість жирів.

І ще: 5 екзотичних фруктів зі всього світу, які варто спробувати

Так, вчені провели експеримент, в якому взяли участь люди із зайвою вагою. Протягом п'яти днів респонденти випивали смузі з 48 грамів волоських горіхів. Після цього вони протягом місяця харчувалися в звичному режимі, а потім знову повторювали експеримент зі смузі.

За допомогою МРТ було встановлено, що в мозку людей, які їли горіхи і які цього не робили, були зареєстровані відмінності активності в зонах, відповідальних за ситість і гальмування. Учасники дослідження після п'ятиденного прийняття горіхового смузі відчували насичення. Таким чином вони припиняли надмірно їсти, що сприяло ефективному схудненню.

Сухофрукти і горіхи: чим корисні - фото 324507
Сухофрукти і горіхи: чим корисні

Читайте також: Названа нова перевага середземноморської дієти

Джерело: hudeiskorei
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 231
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 303
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1424894
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради