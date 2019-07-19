Це заняття допоможе вам скинути стрес за лічені хвилини

Дослідження показало, що особлива музика може використовуватися для того, щоб підготувати пацієнта до хірургічних операцій. Для цього достатньо прослуховувати її протягом усього трьох хвилин.

Учені з Університету Пенсильванії з'ясували, що за ступенем ефективності музика не поступається заспокійливим лікам у справі впливу на нервових пацієнтів перед хірургічними операціями. Більшість з цих операцій можна проводити безболісно і не використовуючи загальний наркоз, але пацієнтам необхідно заблокувати нерви. Однак ін'єкції для здійснення місцевого наркозу, які і запобігають передачі больових сигналів, є для багатьох болючими. А у деяких хворих вони підвищують рівень тривожності. Саме тому ще перед уколами їм дають заспокійливі препарати на зразок мідазоламу.

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Однак ці ліки належать до категорії бензодіазепінів, які можуть негативно впливати на дихання та кровообіг, викликати галюцинації та навіть агресивний стан. Крім того, бензодіазепіни – препарати, здатні викликати залежність. Саме тому вчені вже давно шукають альтернативу лікарським засобам у справі заспокоєння нервів пацієнтів. І ось тепер з'ясувалося, що в цьому питанні може допомогти особлива розслаблююча музика.

Музика дозволяє відмовитися від анестезії

Спостереження показали, що деякі композиції заспокоюють пацієнтів до того рівня, який спостерігається при використанні седативних препаратів. Утім, пацієнти висловлювали менше задоволення отриманим досвідом.

Передхірургічну тривожність легко зрозуміти, адже з нею стикається понад половина всіх пацієнтів, Однак через цю тривожності самі операції бувають небезпечнішими. Нервова система перезбуджується, підстрибує артеріальний тиск, скорочуються кровоносні судини, підвищується температура тіла. Все це може призводити до аритмії серця, що набагато збільшує ризик ускладнень під час і після операцій.

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