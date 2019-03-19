Це вражає: фінські митці показали, яке майбутнє нас очікує

Фінські художники створили інсталяцію, за допомогою якої показали, як прогресуватиме глобальне потепління. Дивіться, яке майбутнє планети зобразили митці.

Фінські художники створили світлову інсталяцію та показали наслідки підвищення рівня моря. Світлова лінія простягається через поля і будинки. Таким чином митці візуалізували екологічну катастрофу.

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Фінські художники Пекка Ніітівірта й Тімо Ахо створили свою інсталяцію на Гебридських островах в Шотландії. Присвятили її катастрофічним наслідкам глобального потепління.

Проект називається “Lines(57°59 N,7°16W)”. Він наочно показує, як підвищення рівня моря вплине на прибережні райони та їх мешканців.

Екологічна катастрофа загрожує всьому людству, але це особливо небезпечно для низинних островів, таких як Норт-Уіст в архіпелазі Зовнішні Гебріди, до яких і привернули увагу митці. Тут знаходиться мистецький центр Chearsabhagh, де розміщена інсталяція. Центр також може опинитися під загрозою через зміни клімату.

У проекті Ахо і Ніітівірта використали датчики, які активізують три світлові лінії. Якщо температура повітря по всьому світу буде підвищуватися в нинішньому темпі, то найближчим часом вода може досягти позначки, яку позначили художники.

Оскільки різні дослідження дають різні прогнози, ми не знаємо точного рівня, якого досягне вода, або дати, коли це станеться. Інсталяція візуалізує можливі максимальні рівні припливу в не настільки віддаленому майбутньому, – розповіли автори проекту.

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